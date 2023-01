Obajtek i Orlen pod ostrzałem. Sypią się zawiadomienia

Poseł Porozumienia Jan Strzeżek zapowiedział złożenie zawiadomienia do prokuratury na prezesa Orlenu ws. działań wokół cen paliw – podała we wtorek „Rzeczpospolita”. Podobne działanie zapowiedział lider AgroUnii Michał Kołodziejczak, mówiąc wręcz o "aferze paliwowej". Posypały się też zawiadomienia do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Najwyższej Izby Kontroli.