Obajtek: obniżka, bo idzie majówka. Jakie ceny paliw na długi weekend?

Ceny paliw spadną na majówkę – Daniel Obajtek przekazał kierowcom dobrą wiadomość. Wyjazdy na długi weekend będą nieco tańsze, szczególnie biorąc pod uwagę, że benzyna i ropa potaniały już wcześniej. Ile zapłacimy na stacjach?

Ceny paliw na majówkę. Orlen zapowiedział obniżki

W podcaście „Biznes. Między wierszami” spytaliśmy głównego ekonomistę Orlenu, Adama Czyżewskiego, czy prawdziwe są zarzuty kierowców, że koncern „doi Polaków”. Ekspert wytłumaczył, że PKN jest „biorcą cen”, które wyznaczane są na poziomie światowym, i co prawda notuje rekordowe zyski, ale nie z własnej inicjatywy. Orlen musi sprzedawać po cenach, które wyznaczane są przez giełdy światowe, żeby zapewnić bezpieczeństwo paliwowe kraje. Czyżewski odpowiedział także na pytanie o „cud nad dystrybutorami” i brak podwyżek na stacjach mimo podwyższenia stawki podatku VAT na paliwa.

Oglądaj

Daniel Obajtek podkreślił w czwartek 27 kwietnia, że PKN Orlen od 10 dni obniżał już ceny na stacjach. Zgodnie z deklaracją prezesa koncernu benzyna i olej napędowy przed długim weekendem potanieją jeszcze bardziej.

- Obniżamy ceny paliw, bo notowania na giełdach paliw się stabilizują - o 24 grosze olej napędowy i benzynę o 12 groszy. Dziś następna obniżka, bo idzie długa majówka: dodatkowo 8 gr na benzynie i 12 gr na oleju – zapowiedział Obajtek.

Orlen po przejęciu PGNiG stał się koncernem multienergetycznym, a Obajtek przypomniał, od 1 maja cena gazu dla klientów biznesowych zostanie obniżona do 301,72 zł zł/MWh. - Oznacza to w sumie 62 procent obniżki od stycznia – podkreślił szef PKN. Na początku kwietnia br. PGNiG Obrót Detaliczny z Grupy Orlen informował, że spółka w maju obniży cenę gazu dla klientów biznesowych do 301,72 zł/MWh. Jak dodano, to kolejna w tym roku obniżka cen dla klientów biznesowych rozliczających się według oferty cennikowej.

Od 1 kwietnia br. klienci biznesowi PGNiG Obrót Detaliczny z Grupy Orlen mogą korzystać z nowego sposobu ustalania ceny za paliwo gazowe w ramach cennika „Gaz dla Biznesu”. Cena gazu jest kalkulowana na podstawie notowań gazu na Towarowej Giełdzie Energii. Pierwsza cena ustalona na podstawie nowego sposobu obliczeń wynosi 353,59 zł/MWh (netto, bez akcyzy) i będzie obowiązuje do 30 kwietnia br. Cena na maj została skalkulowana na podstawie giełdowych notowań gazu w marcu i wyniesie 301,72 zł/MWh. Oznacza to, że będzie niższa o prawie 15 proc. niż w kwietniu - wyjaśniono w komunikacie.

RadioZET.pl/PAP