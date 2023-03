Obajtek obniżył właśnie ceny o 55 procent. „Stworzyliśmy silny koncern”

Gaz gwałtownie podrożał po ataku Rosji na Ukrainę. Konieczne było chronienie odbiorców indywidualnych i wrażliwych poprzez zamrożenie cen. Zaledwie dzień po podpisaniu przez prezydenta Dudę ustawy umożliwiającej takie wspieranie przedsiębiorstw z kolejnych branż Orlen ogłosił, że w związku ze spadkiem cen na rynku międzynarodowym obciął ceny gazu dla klientów biznesowych o ponad połowę. Prezes URE z kolei zadeklarował, że ceny energii dla odbiorców indywidualnych spadną w 2024 roku w porównaniu do obowiązujących w 2023 roku.

Ceny gazu niższe o 55 procent. Nowy cennik Orlen

To nie Orlen ustala ceny, które obowiązują w Polsce – przekonywał w podcaście „Biznes. Między wierszami” Adam Czyżewski, główny ekonomista koncernu. Czempion narodowy na krajowym podwórku jest co prawda gigantem, na rynku międzynarodowym jest jednak tylko podmiotem średniej wielkości, który musi się dostosowywać do dyktatu większych graczy. Ekspert wyjaśnił przy tym, jak dokładnie działa mechanizm ustalający ceny i od czego dokładnie zależy.

Rynek obniżył mocno ceny gazu, co wywołało reakcję PKN. Szef koncernu Daniel Obajtek podał na Twitterze, że Orlen zaczął sprzedawać gaz taniej „aż o 55 procent”.

Nowa cena wyniesie 353 zł za MWh wobec 793 zł za MWh z cennika, który obowiązywał do tej pory. Na Twitterze prezesa Orlenu podano, ze nowa cena za gaz dotyczy klientów rozliczanych w oparciu o cennik „Gaz dla Biznesu” PGNiG Obrót Detaliczny.

Z końcem lutego PGNiG OD informował, że od 1 kwietnia wprowadzony zostanie nowy sposób kształtowania cennika, dzięki któremu ceny mają odzwierciedlać notowania na europejskich giełdach. Od 1 do 30 kwietnia cena będzie wynikała z nowego cennika „Gaz dla Biznesu” nr 10, który będzie tzw. cennikiem indeksowanym i umożliwi oferowanie klientom biznesowym cen gazu opartych na notowaniach giełd towarowych, w tym Towarowej Giełdy Energii.

Pierwsza cena ustalona na podstawie nowego sposobu obliczeń wyniesie 353 zł/MWh i będzie obowiązywać do końca kwietnia. Następnie cena będzie aktualizowana w cyklach miesięcznych i podawana z miesięcznym wyprzedzeniem tzn. na koniec marca zostanie podana cena na maj, na koniec kwietnia na czerwiec itd. - wyjaśniło PGNiG OD.

