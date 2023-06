Obajtek oficjalnie o wakacyjnej promocji Orlenu. Kiedy obniżka?

Ceny paliw w wakacje minionego roku zostały obniżone przez Orlen promocją, w ramach której można było tankować płacąc o 30 groszy mniej na litrze. Benzyna i olej napędowy w 2023 roku wyraźnie potaniały, wciąż jednak jest znacznie drożej, niż przed wojną. Nieoficjalnie było wiadomo, że Orlen szykuje powtórkę z promocji. Daniel Obajtek potwierdził to oficjalnie, chociaż twarda obietnica obniżki nie padła.

Promocja Orlenu. Obajtek o tańszym paliwie

Wysokość cen paliw budzi spore kontrowersje, w podcaście „Biznes. Między wierszami” spytaliśmy więc głównego ekonomistę Orlenu, Adama Czyżewskiego, czy prawdziwe są zarzuty kierowców, że koncern „doi Polaków”. Ekspert wytłumaczył, że PKN jest „biorcą cen”, które wyznaczane są na poziomie światowym, i co prawda notuje rekordowe zyski, ale nie z własnej inicjatywy. Orlen musi sprzedawać po cenach, które wyznaczane są przez giełdy światowe, żeby zapewnić bezpieczeństwo paliwowe kraju. Wyznaczenie zbyt niskiej ceny doprowadzić ma do wykupienia paliw przez podmioty zagraniczne: w takim przypadku zabraknie ich dla polskich kierowców.

Oglądaj

- Każda nasza decyzja dotycząca cen jest pochodną notowań i sytuacji na rynkach paliw. Pod koniec kwietnia wyraźna była stabilizacja, dlatego my także mogliśmy zareagować i obniżyć w majówkę ceny na naszych stacjach. Jeżeli sytuacja makroekonomiczna pozwoli, to taka decyzja może również zostać podjęta w okresie wakacyjnym – powiedział Obajtek w rozmowie opublikowanej we wtorkowym wydaniu gazety.

- Uważnie obserwujemy rynek i na bieżąco podejmujemy decyzje adekwatne do sytuacji – dodał prezes Orlenu. Obajtek został także dopytany o wyniki postępowania UOKiK, który sprawdzał, czy koncern nie zawyżał cen na stacjach.

- Decyzja UOKiK, w dodatku skonsultowana z Komisją Europejską, potwierdza, że zawsze działamy w oparciu o mechanizmy rynkowe. I ona zamyka dyskusję - odpowiedział Obajtek.- Już po połączeniu z Lotosem posiadamy około 65 procent udziału w polskim rynku paliw, który obejmuje łącznie sprzedaż detaliczną prowadzoną przez nasze stacje oraz hurtową na rzecz klientów zewnętrznych – dodał prezes.

- Polski rynek paliw jest otwarty, import w ramach UE może przebiegać swobodnie, bez barier celnych. W Polsce funkcjonują 44 podmioty uprawnione do takiej działalności. Orlen nie jest jedynym importerem gotowych paliw do Polski. Jesteśmy natomiast pierwszą firmą, która zrezygnowała z ich sprowadzania z Rosji i to już na początku wojny w Ukrainie. Inni korzystali na tym, że nie obowiązywało jeszcze wtedy embargo - wyjaśnił Obajtek

RadioZET.pl/PAP/Gazeta Lubuska