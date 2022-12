Obajtek: za 3 lata Orlen planuje wybudować swój pierwszy reaktor jądrowy

Energia jądrowa może zacząć zasilać PKN Orlen już w 2025 roku – wynika z zapowiedzi Daniela Obajtka. PKN Orlen i KGHM planują zainwestować w małe, modułowe reaktory SMR i uniezależnić się od zewnętrznych dostaw energii elektrycznej. Na ogólnodostępny prąd z dużych elektrowni jądrowych przyjdzie nam czekać jeszcze ponad dekadę.

Orlen chce zbudować pierwszy SMR za 3 lata. Obajtek rozmawiał z premierem

Prezes Orlenu podczas VII Kongresu Polskiego Kapitału stwierdził, że transformacja energetyczna to „MMR SMR. Duży atom to dobry kierunek, ale następnym powinny być MMR i SMR”. Modułowe reaktory średniej i małej wielkości zaspokoją w pierwszej kolejności potrzeby gigantów rynkowych, uniezależniając ich od dostaw coraz droższej energii elektrycznej z rynku.

PKN Orlen postawił na współpracę z GE Hitachi i zainwestuje w reaktory typu SMR o oznaczeniu BWRX-300, dostarczającego do 300 MWe (energii elektrycznej). Jak podkreślił koncern, wystarczyłoby to do zasilenia całego miasta liczącego 15 000 mieszkańców, a szacowany koszt produkcji 1 MWh energii elektrycznej będzie znacznie niższy niż w przypadku energii produkowanej z gazu.

- Planujemy za trzy lata wybudować pierwszy SMR w Polsce. Doszukujmy się w nich bezpieczeństwa. Zaczęliśmy realizować strategię. Musi być koło zamachowe gospodarki - firma, która będzie miała kapitał, zyski i technologie. Nie możemy cofnąć procesów inwestycyjnych. Trzeba patrzeć, ile biznes inwestuje w nowoczesne technologie. Nie kumulujemy kapitału, my ten kapitał inwestujemy – stwierdził Daniel Obajtek.

Zgodnie ze słowami prezesa Orlenu „mały atom” miałby się więc pojawić w Polsce na przełomie 2025 i 2026 roku. To realna data: stworzenie reaktora typu MSR ma zająć tylko około 1/3 czasu potrzebnego na budowę tradycyjnej dużej elektrowni jądrowej, a współpraca z Hitachi rozpoczęła się w grudniu 2021 roku po stworzeniu spółki ORLEN Synthos Green Energy.

Własne reaktory SMR zamierza też kupić KGHM, który podpisał z NuScale Power umowę na zakup łącznie 6 sztuk małych modułowych reaktorów. Każdy z nich ma mieć moc 77 MWe, pierwszy według przedstawionych planów ma zacząć działać w 2029 roku.

Inwestycje spółek kontrolowanych przez państwo mają zwiększyć ich konkurencyjność przez obniżenie cen zużywanej energii elektrycznej. Duże elektrownie jądrowe będą sukcesywnie włączane do polskiego systemu energetycznego w następnej dekadzie.

