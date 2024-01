Obietnica skurczyła sie trzykrotnie. Premier podał szczegóły ustawy

Projekt ustawy, który rząd zamierza do końca marca skierować do Sejmu będzie przewidywał możliwość niepłacenia przez samozatrudnionych obowiązkowej składki na ZUS przez jeden miesiąc w roku - poinformował we wtorek na konferencji premier Donald Tusk. Z opisu projekty ustawy złożonej 8 stycznia wynikało, że urlop od ZUS będzie można wziąć na 3 miesiące. Pojawiła się za to ciekawa rekompensata.