Obietnice nowego rządu jednak trafią do budżetu? „To nie jest mission impossible”

Budżet na 2024 rok stał się nie lada problemem dla nowego rządu. Projekt ustawy, który został przygotowany jeszcze przez gabinet Mateusza Morawieckiego, trzeba znowelizować. Wnosił o to sam Morawiecki, apelując do Sejmu o zajęcie się projektami ustaw o obniżce VAT na żywność, zamrożeniu cen energii oraz wakacjach kredytowych. Zdaniem szefa sejmowej komisji finansów publicznych, cały proces utrudnia PiS, który formalnie nie złożył nowej ustawy budżetowej – a więc tak naprawdę nie ma co zmieniać. Czas, jaki nowy rząd będzie miał na pracę nad ustawą będzie bardzo krótki i wyniesienie około półtora miesiąca.

Nowy rząd zdąży uchwalić budżet? „Zrobimy wszystko”

- Zrobimy wszystko, żeby przeprocedować projekt budżetu tak, aby 29 stycznia ustawa trafiła na biurko prezydenta - zapowiedział w Studiu PAP przewodniczący sejmowej komisji finansów Janusz Cichoń. - Z góry zakładam, że nowy rząd będzie pracował nad nowelizacją budżetu - dodał.

- To nie jest mission impossible - dodał, odnosząc się do konieczności szybkiego procedowania projektu ustawy budżetowej. Zastrzegł jednak, że problemem są działania PiS – Zjednoczona Prawica formalnie nie złożyła nowej ustawy budżetowej. Cichoń wytłumaczył, że taki obowiązek spoczywa na obecnym rządzie Mateusza Morawieckiego, który z tego obowiązku się nie wywiązał.

Poseł KO dodał, że rząd Morawieckiego "złożył projekt budżetu w poprzedniej kadencji Sejmu, pod koniec września. I powinien zrobić to jeszcze raz w nowej kadencji Sejmu. Tak się jednak nie stało, więc formalnie tego budżetu nie ma” – wyjaśnił szef sejmowej komisji finansów.

Cichoń dodał, że na przesłanie ustawy budżetowej do podpisu prezydenta rząd ma czas do końca stycznia, dlatego koalicja KO- Trzecia Droga - Lewica szykuje się, że to ona - od połowy grudnia - będzie zajmować się tym projektem budżetu.

- Posłużymy się budżetem przygotowanym przez poprzedników, poprawionym przez nas w Sejmie i Senacie - zadeklarował poseł. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia poinformował we wtorek, że Sejm prawdopodobnie zajmie się projektem ustawy budżetowej na posiedzeniu 20 i 21 grudnia.

Projekt ustawy budżetowej, złożony przez poprzedni rząd Morawieckiego, trafił do Sejmu 30 września. Konstytucja stanowi, że od dnia przedłożenia Sejmowi projektu ustawy budżetowej parlament ma 4 miesiące na przedstawienie uchwalonej ustawy do podpisu prezydentowi. Jeśli do tego nie dojdzie, głowa państwa może w ciągu 14 dni zarządzić skrócenie kadencji Sejmu.

Źródło: Radio ZET/PAP