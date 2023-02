Obniżka stóp procentowych na wybory? „Sen Morawieckiego może się nie spełnić”

Stopy procentowe już od pięciu miesięcy stoją w miejscu. Stopa referencyjna zatrzymała się na poziomie 6,75 proc., zaś rynek zastanawia się, czy wstrzemięźliwość Rady Polityki Pieniężnej może być zwiastunem ich obniżki. Część z nich uważa, że na poluzowanie polityki pieniężnej trzeba będzie poczekać do końca roku.

„Sen Morawieckiego się nie spełni”. Co ze stopami procentowymi?

- Prezes NBP podczas ostatniej konferencji prasowej powiedział bardzo wyraźnie: nie ma zapowiedzi końca podwyżek stóp procentowych. Jeśli sytuacja się zmieni, podwyżki są możliwe. Na razie stopy będą utrzymane na obecnym poziomie - powiedział w programie "Newsroom" WP Piotr Kuczyński, analityk Domu Inwestycyjnego Xelion.

Obniżka stóp procentowych przed wyborami parlamentarnymi mogłaby zadziałać jako element kampanii marketingowej partii rządzącej. Jak jednak mówił ekspert „sen premiera Morawieckiego może się nie spełnić”.

- Jeśli utrzymujemy stopy na poziomie 6,75 proc., to oddziaływanie na gospodarkę jest od trzech do pięciu kwartałów. Zatem skutki decyzji, którą RPP podjęła w październiku, powinniśmy odczuć latem. Gospodarka wówczas spowolni, bo kredyt będzie droższy i ludzie będą wydawać pieniądze na raty. To już było widać w czwartym kwartale ubiegłego roku. Spadek PKB o 2,4 proc. kwartał do kwartału był znaczący i zaskoczył ekonomistów. Zatem można powiedzieć, że widać już skutek decyzji RPP – uważa ekspert.

Kolejne dwudniowe posiedzenie Rady zaplanowane jest na 7-8 marca. Wówczas kredytobiorcy dowiedzą się, czy RPP po raz szósty z rzędu zdecyduje o pozostawieniu stóp procentowych bez zmian.

RadioZET.pl/Wirtualna Polska