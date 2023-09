Obniżka stóp procentowych. Tak spadną raty kredytów

Stopy procentowe zostały niespodziewanie dla rynku obniżone o 0,75 punktu procentowego. Wywołało to gwałtowną przecenę złotego – rynki spodziewają się, że decyzja RPP doda wigoru gasnącej inflacji. Prognozy mówiące o jej wzroście w październiku pojawiły się już wcześniej. Niższe oprocentowanie kredytów przełoży się w międzyczasie na niższe raty. O ile mniej trzeba będzie oddawać bankom?

Raty kredytu po obniżce stóp procentowych

- Inflacja to wróg publiczny numer jeden. Ona niszczy gospodarkę i oszczędności, a to, co już „zjadła”, tego już nie odda. Zapomnieliśmy, że inflacja mierzona jest rok do roku, a przecież ceny rosły już w 2020 roku. Gdybyśmy skumulowali te wzrosty, to łączna inflacja wyniosłaby dziś więcej niż 30 procent. Po wyborach w 2024 roku skumulowana inflacja może wynieść nawet 50 procent. Nasza inflacja to przypudrowany, zamrożony wskaźnik – tłumaczył dr Sławomir Dudek, szef Instytutu Finansów Publicznych, w podcaście „Biznes. Między wierszami”.

- Ocena skutków ostatniej, nieoczekiwanej decyzji RPP z punktu widzenia obecnych kredytobiorców będzie łatwiejsza, jeśli weźmiemy pod uwagę trzy przykładowe kredyty ze zmiennym oprocentowaniem posiadające marżę 1,50 procent. Teraz oprocentowanie wspomnianych „hipotek” wynosi 8,40 procent, ponieważ bank wziął pod uwagę stopę WIBOR 3M z początku bieżącego kwartału (6,90 procent). Pamiętajmy, że WIBOR 3M spadał już od 10 lipca, gdyż rynki spodziewały się obniżki stóp procentowych NBP przed wyborami -oczywiście, nie tak nagłej – przestawił bieżącą sytuację kredytobiorców Andrzej Prajsnar, ekspert portalu RynekPierwotny.pl

Skutki zmniejszenia stóp procentowych kredytobiorcy odczują już w październiku, po wyznaczaniu nowej wartości wskaźnika WIBOR 3M. Banki będą go stosować przy ustalani oprocentowania. Ekspert „założył optymistycznie”, że wskaźnik opadnie do poziomu 6 procent.

W takim przypadku raty kredytów hipotecznych zmienią się w następujący sposób:

kredyt o wartości 350 000 zł (25 lat) - spadek z 2795 zł do 2586 zł

kredyt o wartości 450 000 zł (30 lat) - spadek z 3428 zł do 3146 zł

kredyt o wartości 550 000 zł (35 lat) - spadek z 4067 zł do 3708 zł

- Powyższe spadki rat na pewno mogą być odczuwalne dla budżetu domowego. Pamiętajmy, że skutki śmiałego posunięcia Rady Polityki Pieniężnej odczują też przyszli kredytobiorcy. Mowa o wzroście zdolności kredytowej. W przypadku standardowego kredytu mieszkaniowego na zmienną stopę (poza programem bezpieczny kredyt 2 procent), zdolność kredytowa rodziny „2+1” z dochodem netto 8000 zł może wzrosnąć z 365 000 zł do 390 000 zł. Te obliczenia zakładają okres spłaty wynoszący 25 lat, maksymalny stosunek równej raty do dochodu netto na poziomie 47 procent, bufor na wypadek wzrostu stóp procentowych jako 2,50 punktu procentowego i spadek średniego zmiennego oprocentowania nowych kredytów z 9,2 procent - dane NBP dla lipca br. - do 8,3 procent – podsumował Andrzej Prajsnar.