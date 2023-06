Obowiązkowe promocje w sklepach. Mają obniżyć inflację

Obniżki cen w sklepach spożywczych mają objąć produkty w 20 kategoriach. Chodzi między innymi o mięso drobiowe, mleko, śmietanę, ser, chleb, świeże owoce i warzywa. Nowe zasady dotyczą sprzedawców detalicznych o obrotach przekraczających 1 miliard forintów (około 12,2 mln złotych).

– Sprzedawcy są zobowiązani do informowania klientów o produktach objętych promocją, a organ ochrony konsumentów będzie monitorował jej wdrażanie – powiedział w czwartek Marton Nagy. Dodatkowo w lipcu zostanie wprowadzony na Węgrzech internetowy system monitorowania cen, który według ministra w znacznym stopniu przyspieszy spadek inflacji w nadchodzącym czasie.

Inflacja na Węgrzech nieznacznie spada

W ostatnich miesiącach inflacja na Węgrzech, która od ponad pół roku jest najwyższa w całej Unii Europejskiej, zaczęła nieznacznie spadać. W kwietniu wyniosła 24,5 proc. rok do roku, podczas gdy w marcu było to 25,6 proc. Rząd Viktora Orbana zapowiedział, że będzie dążył do zmniejszenia inflacji na Węgrzech do poziomu jednocyfrowego na koniec bieżącego roku.

Z kolei GUS podał w środę, że inflacja w Polsce – według szybkiego szacunku – w maju 2023 roku wzrosła o 13,0 proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku. W kwietniu wzrost wyniósł 14,7 proc. rdr.

RadioZET.pl/PAP