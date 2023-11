Od 1 grudnia emerytura może być niższa. Tych danych wyczekują seniorzy

ZUS może zawiesić lub zmniejszyć wypłacane świadczenie, jeśli zarobki seniora będą wyższe niż wskazane limity. Te aktualizowane są co trzy miesiące i zależą od przeciętnej płacy w gospodarce. Co istotne, limit zarobków dotyczy emerytów, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego oraz rencistów.

Limity dorabiania do emerytury zmienią się. Seniorzy czekają na GUS

W piątek 10 listopada GUS wyda komunikat w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2023 roku. Jeśli średnia płaca we wskazanym kwartale wzrosła, seniorzy będą mogli zarobić więcej bez uszczerbku na świadczeniu. Jeśli płaca kwartał do kwartału spadła, świadczeniobiorcy będą musieli liczyć się z bardziej restrykcyjnymi limitami.

Aby nie narazić się na zmniejszenie wcześniejszej emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy lub renty rodzinnej, przychód nie może przekroczyć 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Do końca listopada kwota graniczna to 4904,10 zł brutto.

Jeśli przychód przekroczy 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ale nie będzie wyższy niż 130 proc. tego wynagrodzenia (do końca listopada 9107,5 zł brutto), to świadczenie zostanie zmniejszone o kwotę przekroczenia, ale nie więcej niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia.

Jak wyjaśnił ZUS, kwota maksymalnego zmniejszenia jest różna dla poszczególnych świadczeń, a od marca 2023 r. do końca lutego 2024 r. wynosi dla emerytury i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy 794,35 zł, dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy 595,80, a dla renty rodzinnej dla jednej osoby 675,24 zł.

Limitami dorabiania nie muszą przejmować się emeryci, którzy ukończyli już powszechny wiek emerytalny, który dla kobiet wynosi 60 lat kobieta i 65 lat dla mężczyzn. Te osoby mogą dorabiać bez żadnych ograniczeń. Limity nie dotyczą także osób, które pobierają renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy związana jest ze służbą wojskową oraz osób pobierających renty rodzinne po uprawnionych do tych świadczeń.