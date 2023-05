Od dziś częściowy zakaz plastiku. Nawet 500 000 zł kary

Plastik – a właściwie część jednorazowych produktów z tworzyw sztucznych – zgodnie z dyrektywą unijną SUP (Single Use Plastics) stał się w Polsce częściowo zakazany. Nie wolno wprowadzać do obrotu następujących wyrobów z tworzyw sztucznych: patyczków higienicznych; sztućców, talerzy i słomek; styropianowych pojemników i kubków do żywności przeznaczonej do bezpośredniego spożycia; mieszadełek do napojów i patyczków do balonów. Zakazem nie są objęte wyroby stosowane do celów medycznych.

Zakaz jednorazowego plastiku. Przepisy od 24 maja

Zakazem wprowadzania do obrotu objęte zostały również wszystkie wyroby wykonane z oksydegradowalnych tworzyw sztucznych (zawierających dodatki powodujące rozpad na mikrofragmenty lub rozkład chemiczny).

- Jeżeli przedsiębiorca nie zdążył tych produktów wprowadzić do obrotu przed 24 maja, teraz musi taki produkt zutylizować albo wyeksportować poza UE - powiedziała Joanna Wilczyńska, ekspert serwisu Ekowiedza, zajmującego się doradztwem środowiskowym.

Jak przypomniał serwis Prawo.pl, zakaz wprowadzania do obrotu nie jest jednak równoznaczny z zakazem sprzedaży. Wprowadzenie do obrotu oznacza wydanie z magazynu krajowego producenta czy wystawienia faktury potwierdzającej przywóz produktu z UE do Polski albo dokumentu celnego potwierdzającego przywóz produktu spoza UE. Tak więc sklepy, bary czy restauracje mogą używać nabyte przed 24 maja wyroby do wyczerpania zapasów. Zakazem zostały objęte następujące produkty:

patyczki higieniczne, z wyjątkiem patyczków przeznaczonych do celów medycznych zgodnie z definicją wyrobu medycznego

sztućce: widelce, noże, łyżki, pałeczki

talerze

słomki, z wyjątkiem słomek przeznaczonych do celów medycznych zgodnie z definicją wyrobu medycznego

mieszadełka do napojów

patyczki mocowane do balonów i służące do tego, aby balony się na nich opierały

pojemniki na żywność wykonane z polistyrenu ekspandowanego

pojemniki na napoje, w tym ich zakrętki i wieczka, wykonane z polistyrenu ekspandowanego

kubki na napoje, w tym ich zakrętki i wieczka, wykonane z polistyrenu ekspandowanego

Za złamanie zakazu grozi kara administracyjna w wysokości do 500 000 zł. Prawo.pl podało również, że zgodnie z dostępnym na stronie RCL projektem rozporządzenia 1 stycznia 2024 r. zostaną przyjęte przepisy, w myśl których plastikowe kubki na napoje i pojemniki na żywność mają podlegać opłatom. Za kubek na napoje, w tym jego pokrywkę czy wieczko, klient dopłacać będzie 20 groszy. Do pojemników na żywność doliczona zostanie natomiast opłata w wysokości 25 groszy.

RadioZET.pl/prawo.pl/PAP