Od lipca znacznie wyższe emerytury. Trzeba odpowiednio złożyć wniosek

Wiek emerytalny w 2023 roku osiągnie łącznie 300 000 Polek i Polaków. Natychmiastowe zakończenie pracy może być jednak bolesnym finansowo błędem i kosztować utratę znacząco wyższej emerytury. Wszystko to z powodu konstrukcji systemu emerytalnego, który w czerwcu przeprowadza waloryzację zgromadzonych na kontach i subkontach składek. Świadczenie tej samej osoby wyliczone przed i po tej operacji będzie diametralnie różne.

Waloryzacja kapitału w ZUS. Od lipca wyższe emerytury

- Wszystko jest tak naprawdę elementem długotrwałej ewolucji, który za każdym razem jest traktowany przez polityków jako status quo, który trudno zmienić. Chyba, że się wyborcom spodoba, a nie po to, żeby ten system miał ręce i nogi ekonomiczne, fiskalne czy finansowe. W konsekwencji mamy rodzaj takiego potworka, który ma podoklejane różne elementy i sam w sobie nie tworzy jednej formy. To nie jest ewolucja biologiczna, tylko polityczna, która polega na tym, że jak trzeba, to doszyjemy dodatkową nogę, potem coś się spruje, to naszyjemy łatę, a potem przyjdzie jakiś nowy materiał, jest nowa potrzeba, to jeszcze dokleimy dodatkowy ogonek i wychodzi z tego bardzo dziwne stworzenie po pewnym czasie – podsumował w podcaście „Biznes. Między wierszami” problemy wynikające z obecnego kształtu polskiego systemu emerytalnego dr Maciej Bukowski, prezes WiseEuropa. Za jeden z nich można uznać problem emerytur wyznaczanych bezpośrednio przed coroczną waloryzacją kapitału przez ZUS.

Wiceprezes PKO TFI Grzegorz Chłopek oszacował, że w 2023 rok wskaźnik waloryzacji rocznej wyniesie 15,26 procent. O tyle wzrośnie wysokość zapisanego w ZUS kapitału, na podstawie którego wyliczana jest emerytura. Sumę wpłaconych składek dzieli się przez podawaną przez GUS liczbę oczekiwanych miesięcy życia: rezultatem jest kwota wypłacana co miesiąc.

„Fakt” podał na przykładach, ile realnie można skorzystać czekając z przejściem na emeryturę na przeprowadzenie przez ZUS waloryzacji. 60-letnia kobieta, która wypracowała kapitał emerytalny w wysokości 500 000 zł, przed waloryzacją mogłaby liczyć na emeryturę w wysokości 1966 zł miesięcznie (kapitał dzielony jest przez spodziewane 254 miesiące pozostałego trwania życia). Po waloryzacji wynoszącej 15,26 procent suma zebrana w ZUS wzrosłaby do 576 300 zł. Wyliczona z takiego kapitału emerytura wynosiłaby już 2266 zł miesięcznie, a więc o 300 zł więcej miesięcznie i 3600 zł więcej rocznie.

Jeszcze więcej mogą zyskać mężczyźni, którzy wstrzymają się z przejście na emeryturę do lipca. Polacy pracują dłużej od Polek, gromadząc zazwyczaj wyższy kapitał, a na dodatek krócej żyją po przejściu na emeryturę. W praktyce oznacza to, że 70-letni mężczyzna z kapitałem emerytalnym o wysokości 600 000 zł otrzymałby kończąc pracę zawodową w maju lub czerwcu świadczenie wynoszące 3538 zł miesięcznie. W lipcu, po waloryzacji, jego emerytura wynosiłaby już ponad 4000 zł, więcej o ponad 540 zł miesięcznie.

Z problemu zaszytego w konstrukcję systemu zdaje sobie sprawę ZUS. Doradcy dostępni w oddziałach podpowiadają, żeby życie zawodowe kończyć właśnie w drugiej połowie roku, po corocznej waloryzacji. Jest ona uwzględniania w wyliczaniu świadczeń od lipca, dlatego właśnie do tego miesiąca warto poczekać ze złożeniem wniosku o przyznanie emerytury.

