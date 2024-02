Od lutego ważne zmiany w zawodach medycznych. Można zarobić 1000 zł dziennie

W dniu 1 lutego 2024 roku weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie sposobu ustalania dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej oraz pielęgniarek lub ratowników medycznych, wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich (Dz.U. z 2024 r. poz. 120, dalej jako: rozporządzenie).

Dodatkowe wynagrodzenie za udział w wojskowej komisji lekarskiej: zasady

Osoby zatrudnione w ochronie zdrowia mają prawo do zwolnienia od pracy na czas udziału w pracach komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej. To jedno z podstawowych praw pracowniczych w tej grupie. Pracownicy mają prawo do zasiadania w komisji z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Dotyczy to lekarzy i psychologów wchodzących w skład powiatowych i wojewódzkich komisji lekarskich oraz pielęgniarki lub ratowników medycznych, wyznaczonym do powiatowych komisji lekarskich.

Osobom wchodzącym w skład komisji przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za obowiązki wykonywane poza godzinami pracy zawodowej. Nowe przepisy określają górną granicę: ustalono, że wysokość wynagrodzenia za każdy dzień pracy nie może być wyższa niż 15 proc. przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej ,,Monitor Polski'' na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych za kwartał poprzedzający wypłatę wynagrodzenia.

Przeciętne wynagrodzenie w 2024 roku wyniesie 7 824 zł. Stawka wynagrodzenia mogłaby przekroczyć 1173 zł za dzień pracy. Należy pamiętać, że Rada Ministrów określa każdorazowo, w drodze rozporządzenia, sposób ustalania dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich.

Dodatek za udział w wojskowej komisji lekarskiej: dokładne stawki

Jak czytamy w serwisie infor.pl, dodatkowe wynagrodzenie oblicza się jako iloczyn kwoty ustalanej corocznie przez wojewodów:

dla przewodniczącego komisji lekarskiej – nie mniejszej niż 400 zł i nie większej niż 1000 zł oraz liczby posiedzeń, którym przewodniczył;

dla lekarza (członka wojewódzkiej komisji lekarskiej) – nie mniejszej niż 350 zł i nie większej niż 800 zł oraz liczby posiedzeń, w których uczestniczył;

dla psychologa – członka komisji lekarskiej –nie mniejszej niż 300 zł i nie większej niż 700 zł oraz liczby posiedzeń, w których uczestniczył;

dla pielęgniarek lub ratowników medycznych, wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich – nie mniejszej niż 200 zł i nie większej niż 600 zł oraz liczby posiedzeń, w których uczestniczyli;

dla sekretarza komisji lekarskiej – nie mniejszej niż 150 zł i nie większej niż 500 zł oraz liczby posiedzeń, w których uczestniczył.