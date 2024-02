Od marca 2024 nowe przepisy dla kierowców. Będą surowe kary

Nowelizacja Kodeksu Karnego zakłada konfiskatę samochodu za jazdę pod wpływem alkoholu, czyli tzw. przepadek na rzecz Skarbu Państwa. Przepisy mają obowiązywać od 14 marca 2024 roku. Będą dotyczyły nie tylko m.in. kierowców aut, ale również nietrzeźwych motocyklistów. W jakich przypadkach można spodziewać się konfiskaty pojazdów?

Jazda pod wpływem. Kiedy grozi konfiskata pojazdu?

Jak podaje portal autokult.pl obligatoryjna konfiskata samochodu będzie obowiązywała w kilku przypadkach. Pierwszy z nich dotyczy kierowców prowadzących pojazdy, mając co najmniej 1,5 promila alkoholu we krwi. Z utratą auta muszą się też liczyć nietrzeźwi kierowcy, którzy spowodują wypadek, mając co najmniej 1,0 prom. alkoholu we krwi.

Ponadto po nowelizacji przepisów odebranie pojazdu grozi także tym kierowcom, którzy spowodują wypadek, mając we krwi powyżej 0,5 promila, ale poniżej 1,0 promila alkoholu (w tej sytuacji konfiskata pozostaje do decyzji sądu).

Z kolei w przypadku nietrzeźwych kierowców prowadzących pojazd pożyczony albo wynajmowany, nowelizacja przepisów zakłada przepadek równowartości samochodu.

Konfiskata pojazdów nie będzie natomiast obowiązywać kierowców prowadzących po alkoholu pojazdy służbowe w ramach wykonywania swojej pracy. Chodzi m.in. o taksówkarzy, kierowców autobusów, ciężarówek itp. W takich przypadkach sąd orzeka nawiązkę na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Radio ZET/autokult.pl