Odprawy dla nowych ministrów. Członek rządu przedstawił zaskakujące szacunki

Nowy gabinet Mateusza Morawieckiego nazywany jest przez przedstawicieli nowej większości “rządem dwutygodniowym” i “rządem odprawowym”, ponieważ PiS nie ma wymaganej liczby posłów, aby obronić go w głosowaniu nad wotum zaufania. Szef MSZ Szynkowski vel Sęk został zapytany w programie “Gość Radia ZET”, czy przyjmie odprawę. - Ministrom nie przysługują odprawy. To jest wynagrodzenie po czasie sprawowania funkcji - odparł szef polskiej dyplomacji.

Szynkowski vel Sęk dodał, że ma to znaczenie tylko w przypadku ministrów, którzy nie są posłami. - Ja akurat jestem posłem, w związku z tym będę otrzymywał uposażenie poselskie po zakończeniu funkcji - stwierdził.

Prowadzący Bogdan Romanowski próbował ustalić, czy to oznacza, że jego rozmówca nie weźmie żadnego dodatkowego wynagrodzenia. - Ja wcześniej byłem ministrem, nie pojawiłem się jako minister teraz, nagle. Zostaję posłem, w związku z tym nie ma czegoś takiego jak odprawy, jest coś takiego jak wyrównanie do uposażenia przez jakiś czas, w przypadku długoletnich ministrów [przysługuje ono – przyp. red.] przez trzy miesiące, w przypadku tych, którzy sprawowali krótko swoją funkcję - przez miesiąc. To jest niewielka kwota - zaznaczył Szynkowski vel Sęk.

- Tego wyrównania pan nie zamierza oddać, bo był pan wcześniej ministrem? - dopytał Rymanowski.

- Ja jestem ministrem w rządzie ponad 5 lat. Wchodząc do rządu w 2018 roku nie myślałem i nadal nie myślę o żadnych odprawach ani wyrównaniach - odparł szef MSZ.

Art. 5 ustawy o wynagrodzeniach osób odwołanych z kierowniczych stanowisk państwowych mówi, że zachowują one prawo do dotychczasowego wynagrodzenia przez okres:

jednego miesiąca – jeżeli funkcję tę pełniły przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące;

dwóch miesięcy – jeżeli funkcję tę pełniły przez okres dłuższy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 12 miesięcy;

trzech miesięcy – jeżeli funkcję tę pełniły przez okres dłuższy niż 12 miesięcy.

Z wyliczeń przedstawionych przez Bankier.pl wynika, że minister nowego - dwutygodniowego rządu - Mateusza Morawieckiego otrzyma 17,6 tys. zł odprawy. Natomiast na konto wiceministra wpłynie 16 tys. zł.

Źródło: Radio ZET/Bankier.pl