Ogólnopolski podatek kościelny. „Do wprowadzenia natychmiast”

Pieniądze przekazywane z budżetu państwa do Kościoła od lat budzą duże emocje. Fundusz Kościelny z roku na rok jest coraz wyższy, wielomilionowe dotacje dla organizacji kościelnych przekazuj praktycznie wszystkie ministerstwa. - Warto to uporządkować, inaczej będziemy mieć kabaret – tak ks. prof. Andrzej Kobyliński odniósł się do możliwości wprowadzenia w Polsce podatku kościelnego nałożonego na wiernych.

Podatek kościelny. Ks. Kobyliński: istotną kwestią są pieniądze

Ks. Kobyliński wypowiedział się na temat możliwego wprowadzenia podatku kościelnego, zapowiadanego przez liderów partii opozycyjnych. Gość programu „Newsroom” odniósł się do tych zamiarów w sposób ostrożny, wskazując, że nie do końca znane są intencje w tej sprawie.

– Słyszę w tej sprawie zapowiedzi polityków, którzy będą startować w wyborach parlamentarnych – Donalda Tuska i Szymona Hołowni – w sprawie uregulowania tych relacji. Nie wiem jednak, w jaki sposób katolik Donald Tusk i były zakonnik Szymon Hołownia, konsultują swoje stanowiska z władzami archidiecezji, do których należą. Warto o to pytać. Nie wiem, czyje stanowisko prezentują ci politycy – stwierdził ks. prof. Kobyliński.

Duchowny dodał, że taka przeprowadzenie takiej rewolucji na styku państwo-kościół powinno być transparentne, a brak pełnych informacji o zamiarach polityków temu nie sprzyja.

- Dramat polega na tym, że politycy często wygłaszają mocne stanowiska, nie informując, kogo w ten sposób reprezentują, kim są w sensie wyznaniowym, jaki jest ich związek z ich diecezjami. Warto to uporządkować, inaczej będziemy mieć kabaret – zaznaczył.

Przyznał jednak, że zmiany są potrzebne, a on sam jest gorącym orędownikiem wprowadzenia podatku kościelnego, o który ma już walczyć od dwóch dekad.

- Nie ma idealnego modelu zarządzania kościołem. Natomiast istotną kwestią są pieniądze. W Polsce jedną z wielu rzeczy do zrobienia natychmiast jest wprowadzenie ogólnopolskiego podatku kościelnego, czyli spójnego systemu finansowania kościołów i związków wyznaniowych. Mówię o tym od 20 lat i mamy kompletną ciszę. Dlatego nie widzę szans na to, by w końcu coś w tej sprawie miało ulec zmianie – stwierdził ks. prof. Andrzej Kobyliński.

RadioZET.pl/Wirtualna Polska