Ogromna kumulacja w Lotto rozbita. Polak zgarnął ośmiocyfrową kwotę

Wyniki losowania Lotto z 7 listopada to: 5, 8, 22, 23, 37, 44. Oprócz "szóstki" wartej dokładnie 10 101 591,70 złotych, we wtorek padło 60 wygranych drugiego stopnia (5076,80 zł), 3350 wygranych trzeciego stopnia (124,10 zł) oraz 58830 wygranych czwartego stopnia (24 zł). Żaden z graczy nie trafił "szóstki" w Lotto Plus.

Kumulacja w Lotto rozbita

Totalizator Sportowy poinformował, że zwycięski zakład zawarto w punkcie Lotto przy ul. Wróblewskiego 16D w Puławach w województwie lubelskim. Kolejna szansa na wygranie dużej sumy pieniędzy w Lotto już w czwartek 9 listopada, kumulacja wynosi 2 mln złotych. W Eurojackpot do zgarnięcia jest aż 90 mln złotych, losowanie w tej grze odbędzie się w piątek 10 listopada.

Jak grać w Lotto?

Aby zagrać w Lotto, trzeba wytypować 6 liczb z 49 – samodzielnie, na chybił trafił lub w sposób mieszany (mix). Cena zakładu to 3 złote. Totalizator Sportowy przypomina, że warto dopłacić złotówkę do zakładu i poprosić o grę z Plusem, aby zagrać o 1 mln zł w Lotto Plus.

Źródło: Radio ZET/Totalizator Sportowy