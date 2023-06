Opłata obowiązkowa, ale nie dla każdego. Ważny komunikat Poczty Polskiej

Abonament w świetle prawa musi płacić każdy, kto ma radio lub/i telewizor, choćby nawet nie słuchał i nie oglądał programów publicznego nadawcy. Poczta Polska przypomniała, że osoba używająca odbiornika telewizyjnego lub radiofonicznego jest zobowiązana do jego rejestracji w terminie 14 dni, od dnia wejścia w ich posiadanie oraz uiszczania opłat abonamentowych.

Abonament 2023. Kto i ile musi zapłacić

Poczta Polska przypomniała, w jaki sposób można obniżyć opłaty abonamentowe, a te – z roku na rok są coraz wyższe. W bieżącym roku opłaty poszły w górę o 10 proc. w skali roku. Należności można zmniejszyć, decydując się na uiszczenie opłat z góry.

„W ciągu roku można korzystać upustów z tytułu wnoszenia opłat za okres dłuższy niż 1 miesiąc. Od prawie 3 proc. rabatu przy płatności za 2 miesiące do ponad 4 proc. za 11 miesięcy” – czytamy w komunikacie Poczty Polskiej.

Wciąż są szanse na obniżki. Jeśli zapłacimy abonament z góry za okres od lipca do grudnia, to należność wyniesie 49,60 zamiast 52,20 za używanie odbiornika radiofonicznego i 155,70 zamiast 163,80 za używanie odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego. Warunkiem skorzystania ze zniżki jest wniesienie opłaty z wyprzedzeniem, tj. w terminie do 25-go dnia miesiąca.

Opłata za 1 miesiąc za radioodbiornik wynosi 8,70 zł miesięcznie

Opłata za 1 miesiąc za odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiofoniczny wynosi 27,30 zł miesięcznie

„Najkorzystniejszym finansowo rozwiązaniem jest opłacenie abonamentu z góry za cały rok, można z tej opcji skorzystać dopiero w kolejnym roku rozliczeniowym, tj. 2024 roku” – przypomniała Poczta Polska. Wówczas można zyskać nawet 10 proc. rabatu.

Kto nie musi opłacać abonamentu?

Poczta Polska wyjaśniła, że zwolnieni z opłat są m.in. seniorzy. Lista jest długa: abonamentu nie zapłacą m.in. osoby, co do których orzeczono I grupę inwalidztwa, całkowitą niezdolność do pracy, znaczny stopień niepełnosprawności, trwałą lub okresową całkowitą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym, osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub rentę socjalną, osoby niesłyszące i niewidome przy spełnieniu określonych kryteriów.

Na podstawie odrębnych ustaw zwolnieni są również: inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi, członkowie rodzin po wskazanych kombatantach, osoby posiadające status weterana poszkodowanego na podstawie ustawy o weteranach działających poza granicami państwa.

RadioZET.pl/Poczta Polska