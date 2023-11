Opozycja poprze zmiany w emeryturach? „Mam wątpliwości”

Emerytury stażowe to główny postulat „Solidarności”, lecz także obietnica prezydenta Dudy, Prawa i Sprawiedliwości i Lewicy. Do Sejmu X kadencji wpłynął obywatelski projekt związkowców, ale w Wykazie Prac Legislacyjnych Rady Ministrów pojawiły się założenia do projektu PiS. Czy Polska 2050 poprze ideę emerytur stażowych?

Pomysły na niższy wiek emerytalny. Co wiemy o emeryturach stażowych?

- Mam wątpliwości co do emerytur stażowych. Kiedy poznam szczegóły tej propozycji, zdecyduję, czy poprę ten projekt – odparła posłanka Joanna Mucha pytana przez Bogdana Rymanowskiego o pomysł emerytur stażowych.

A projektów zapewne będzie kilka. Idea jest jednak taka, by obowiązujący obecnie wiek emerytalny (60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn) móc obniżyć przy wymaganym stażu pracy.

Projekt Prawa i Sprawiedliwości, którego opis opublikowano w Wykazie Prac Legislacyjnych i Programowych Rady Ministrów, zakłada przyznanie pracownikom prawa od emerytury bez względu na wiek. Warunek to odpowiedni okres składkowy: co najmniej 38 lat dla kobiet i 43 lata dla mężczyzn.

Obywatelski projekt „Solidarności” mówi o okresie ubezpieczeniowym rzędu 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn. Każdy, kto spełni warunki, miałby zapewnione co najmniej minimalne świadczenie.

Jeszcze za rządów PiS pojawił się także projekt prezydencki Andrzeja Dudy, który przewidywał, że okres składkowy miałby wynieść: dla kobiet do 39, a dla mężczyzn do 44 lat.

Lewica z kolei nie podała szczegółów swojej obietnicy. W programie czytamy jednak o następującej deklaracji: „Umożliwimy wcześniejsze przejście na emeryturę pracownikom o bardzo długim stażu pracy. W wielu przypadkach osoby te – ze względu na negatywny wpływ wieloletniej ciężkiej pracy, zwykle fizycznej, na stan zdrowia – przez ostatnich kilka lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego napotykają przeszkody w kontynuowaniu aktywności zawodowej, a jednocześnie nie spełniają kryteriów wymaganych do przyznania im renty z tytułu niezdolności do pracy”.

Najbliższe posiedzenie Sejmu ma odbyć się we wtorek 28 listopada. W harmonogramie obrad – mimo apelu związkowców – wciąż nie ma jeszcze punktu dotyczącego procedowania zmian w systemie emerytalnym.

Źródło: Radio ZET