Opozycja ujawnia kolejny "skok na kasę". Sasin w roli głównej

W piątek parlamentarzyści z Koalicji Obywatelskiej, Dariusz Joński i Michał Szczerba, zorganizowali konferencję prasową przed siedzibą Ministerstwa Aktywów Państwowych. Na spotkaniu z dziennikarzami przekazali informację, że kierujący resortem minister Jacek Sasin dokonuje wypłat dodatków dla pracowników, które nie są określane jako premie ani nagrody.

– Nazywa je dodatkami motywacyjnymi, dodatkami zadaniowymi. Ale również konsekwentnie podnosi tzw. wskaźnik, mnożnik dotyczący zwiększania wynagrodzenia zasadniczego – mówił Szczerba.

Posłowie dowiedzieli się również o wypłacaniu pracownikom MAP dodatków zadaniowych za realizację Krajowego Planu Odbudowy. – Sasin wypłacił 18 pracownikom, w tym dyrektorom, dodatki za realizację KPO. Pytaliśmy, na czym polega realizacja KPO, skoro minister, a w szczególności premier Mateusz Morawiecki, nawet nie wystąpił o te środki. Okazało się, że jedynym dokumentem, na który trafiliśmy, jest ulotka – ujawnił Michał Szczerba.

Jak dodał, drugą niepokojącą sprawą jest fakt, że mimo upływu miesiąca od wyborów, nadal zachodzą zmiany personalne w strukturach zarządzających spółkami skarbu państwa, podległymi Ministerstwu Aktywów Państwowych. – Osobą, która wnioskuje o zmiany w organach nadzorczych i zarządczych spółek skarbu państwa jest wydział wniosków osobowych, w skład którego wchodzi ekspert ministra Sasina, pan Kazimierz Kujda – powiedział poseł.

To jest kuriozum. Ministerstwa wypłacają nasze publiczne pieniądze za rzeczy, których nie realizują. To jest dla nas nie do przyjęcia

- DARIUSZ JOŃSKI, KOALICJA OBYWATELSKA