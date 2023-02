Orlen z przychodami większymi od połowy budżetu kraju. Rekord wszech czasów

Orlen odnotował w 2022 roku rekordowe zyski: koncern pochwalił się w raporcie, że zarobił netto 21,5 mld zł. Najlepszym dla narodowego czempiona był ostatni kwartał ubiegłego roku: przychody grupy w ciągu trzech miesięcy wyniosły 102,3 mld zł, EBITDA LIFO 16,1 mld zł, a zysk netto 8,1 mld zł. O polityce cenowej koncernu zrobiło się głośno na przełomie roku, gdy okazało się, że Orlen utrzymywał wysokie ceny mimo możliwości ich obniżenia o kilkanaście procent. Według wyliczeń opozycji przełożyło się na to 2,5 mld zł dodatkowych zysków.

Rekordowe zyski Orlenu. Zarobił na wysokich cenach paliw

Czy Orlen doi Polaków? – takie pytanie zadawali sobie w 2022 roku kierowcy i po zapoznaniu się z poziomem zysku koncernu mogą zacząć je powtarzać. My zadaliśmy je Adamowi Czyżewskiemu, głównemu ekonomiście Orlenu, w podcaście „Biznes. Między wierszami”. Analityk szczegółowo wyjaśnił, skąd wzięły się wysokie ceny i dodał, że to nie koncern je wyznacza.

Po raz pierwszy zaprezentowano wyniki finansowe Orlenu uwzględniające działalność czterech podmiotów: PKN Orlen, Energi, Lotosu oraz PGNiG. Po serii przejęć powstał koncern multienergetyczny, który w Polsce jest absolutnym gigantem. Pokazuje to właśnie skala jego przychodów.

W czwartym kwartale 2022 roku Grupa Orlen wypracowała przychody na poziomie 102,3 mld zł, EBITDA LIFO na poziomie 16,1 mld zł i zysk netto w wysokości 8,1 mld zł – podała spółka. Wyniki zostały oczyszczone o jednorazowy zysk na okazyjnym nabyciu PGNiG - dodano.

W komunikacie zaznaczono, że na wynik Grupy Orlen w czwartym kwartale niewielki wpływ miała sprzedaż na stacjach paliw w Polsce, która odpowiadała za około 3 procent zysku operacyjnego EBITDA LIFO.

- Wyniki za czwarty kwartał jednoznacznie pokazują, że połączenie PKN Orlen, Grupy Lotos i PGNiG miało sens i już przynosi wymierne rezultaty. Powstał silny koncern o mocnych fundamentach, gwarantujących stabilność finansową oraz trwałą wartość i potencjał do dalszych zysków dla akcjonariuszy. Mamy solidną bazę do dalszego rozwoju i realizacji strategicznych projektów, kluczowych dla przyszłości Grupy Orlen i polskiej gospodarki - powiedział cytowany w komunikacie prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

Dodał, że wypracowane zyski są inwestowane. - Tylko w minionym roku na realizację największego w historii koncernu programu inwestycyjnego przeznaczyliśmy, już jako jedna grupa, rekordową kwotę 19,6 mld zł. W tym roku wzrośnie ona aż do 36 mld zł. To ogromne środki, które w dużej mierze przeznaczymy na skuteczną transformację energetyczną, w tym rozwój energetyki odnawialnej oraz zeroemisyjnej technologii jądrowej. Pozwoli nam to budować długoterminowe bezpieczeństwo energetyczne Polski - podkreślił Obajtek.

Prezes Orlenu dodał, że w efekcie połączenia w tym roku Grupa przeznaczy prawie 14 mld zł na zamrożenie cen gazu dla 7 mln polskich domów i 35 tys. podmiotów wrażliwych, takich jak szpitale, szkoły, czy żłobki.

RadioZET.pl/Orlen/PAP