Ostateczna inflacja w kwietniu. GUS podał dokładne dane

Inflacja wciąż pozostaje ogromnym problemem - z miesiąca na miesiąc widzimy co prawda, że tempo zrostu cen spowalnia, wciąż jednak wskaźnik znacznie przekracza cel inflacyjny, przebijając poziom 10 procent. Według ostatecznych danych za kwiecień inflacja wyniosła 14,7 procent rok do roku. W marcu ceny rosły w tempie 16,1 procent, w lutym 18,2 procent.

Inflacja w kwietniu. Ostateczne dane GUS

- Inflacja to wróg publiczny numer jeden. Ona niszczy gospodarkę i oszczędności, a to, co już „zjadła”, tego już nie odda. Zapomnieliśmy, że inflacja mierzona jest rok do roku, a przecież ceny rosły już w 2020 roku. Te 16,1 procent liczymy od już powiększonych cen. Gdybyśmy skumulowali te wzrosty, to łączna inflacja wyniosłaby dziś więcej niż 30 procent. Po wyborach w 2024 roku skumulowana inflacja może wynieść nawet 50 procent. Nasza inflacja to przypudrowany, zamrożony wskaźnik – tłumaczył dr Sławomir Dudek, szef Instytutu Finansów Publicznych, w podcaście „Biznes. Między wierszami”.

Według prognoz Komisji Europejskiej inflacja w Polsce w 2023 roku ma wynieść 11,7 procent, a więc w granicach przyjętych przez rząd w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2023-2026. Nowe dane zmieniły jednak projekcję KE na 2024 rok: eksperci unijni stwierdzili, że oczekują inflacji w Polsce na poziomie 6 procent. Wcześniejsze zapowiedzi wynosiły 4,4 procent.

W porównaniu do marca 2023 roku ceny w kwietniu 2023 wzrosły o 0,7 procent. Wzrost mdm na poziomie około 1 procent utrzymuje się niezmiennie od wielu miesięcy. Polski Instytut Ekonomiczny podał, że inflacja pozostanie dwucyfrowa przez większą część roku. Analitycy PIE spodziewają się, że na koniec roku dalej będzie zbliżona do 9 procent. Spadek cen żywności i energii będzie znaczący, jednak ceny usług wciąż będą rosnąć w tempie przekraczającym 10 procent.

- Uważamy, że proces wyhamowania inflacji będzie długotrwały. Spodziewamy się, że w maju inflacja spadnie o kolejny punkt procentowy, ale ponownie głównie obniży się tempo wzrostu cen żywności - poinformowali specjaliści z PIE. Zwrócili uwagę, że tempo wzrostu cen w większość kategorii dóbr i usług, które tworzą inflację bazową, pozostaje na najwyższych poziomach od 2000 r., a perspektywy na wyraźną zmianę trendu są „nikłe”.

