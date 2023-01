Ostatni dzień na wniosek do ZUS. Można sporo zaoszczędzić

ZUS poinformował o ważnym dniu dla przedsiębiorców. Tylko do 31 stycznia można wnioskować o mały ZUS i składać dokumenty rozliczeniowe dotyczące składki wypadkowej. Preferencyjne składki pozwolą sporo zaoszczędzić.

- We wtorek 31 stycznia mija termin dla przedsiębiorców na zgłoszenie się do małego ZUS plus. Ci, którzy korzystali z ulgi w 2022 roku i nadal spełniają warunki, nie muszą zgłaszać się ponownie – przypomniał rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Paweł Żebrowski.

Urząd podał, że obecnie nawet 240 tys. osób płaci preferencyjne, niższe składki. Ulga nie obejmuje jedynie składki zdrowotnej, która po wejściu w życie Polskiego Ładu, liczona jest na nowych zasadach.

Obniżone składki na ubezpieczenia społeczne można opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy prowadzenia firmy. Jest jednak próg dochodowy. Z małego ZUS plus mogą skorzystać przedsiębiorcy, których przychód w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 120 tys. zł. Jeśli działalność gospodarcza była prowadzona krócej, limit przychodu wylicza się proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia firmy.

- Z małego ZUS plus można skorzystać dopiero po zakończeniu opłacania preferencyjnych składek liczonych od kwoty co najmniej 30 proc. minimalnego wynagrodzenia – poinformował rzecznik ZUS Paweł Żebrowski. Warto przypomnieć, że z małego ZUS plus nie mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy rozliczają się w formie karty podatkowej i jednocześnie korzystają ze zwolnienia sprzedaży od podatku VAT i ci, którzy prowadzą także inną pozarolniczą działalność (np. jako wspólnik spółki jawnej). Z ulgi nie skorzystają także osoby, które wykonują dla byłego lub obecnego pracodawcy to, co robiły dla niego jako pracownik w tym lub poprzednim roku kalendarzowym.

Także 31 stycznia mija termin na złożenie druku ZUS IWA za rok 2022, który dotyczy składki wypadkowej. Muszą złożyć płatnicy, którzy nieprzerwanie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. i co najmniej jeden dzień w styczniu 2023 r. byli zgłoszeni w ZUS jako płatnicy składek.

- Chodzi o ubezpieczenie wypadkowe i dotyczy płatników, którzy zgłaszali do niego w ubiegłym roku co najmniej 10 ubezpieczonych oraz 31 grudnia 2022 r. byli wpisani do rejestru REGON – wskazał rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

Dokument ten powinien zawierać informacje o rodzaju prowadzonego biznesu (według kodu PKD), liczbie ubezpieczonych i zatrudnionych w warunkach zagrożenia. Należy także umieścić w nim dane dotyczące liczby osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy, w tym w wypadkach śmiertelnych i ciężkich, jakie miały miejsce w roku 2022 roku.

Na podstawie tych danych ustalana jest wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, którą płatnik będzie opłacał przez kolejny rok składkowy tj. od 1 kwietnia 2023 roku do 31 marca 2024 roku.

RadioZET.pl/PAP/ZUS