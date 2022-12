Ostatni dzwonek, by obniżyć podatek. Eksperci: czas skorzystać z ulg

Polski Ład wywrócił polski system podatkowy do góry nogami. Nieodliczalna składka zdrowotna, pół roku obowiązywania skomplikowanej ulgi dla klasy średniej i inne reformy, które zafundowały przedsiębiorcom prawny rollercoaster, sprawiły, że zawód księgowego i doradcy podatkowego stał się tym bardziej pożądany. W gąszczu nowych przepisów pojawiły się także nowe preferencje dla osób prowadzących własny biznes, które pozwolą zmniejszyć podatek za 2022 rok.

PIT za 2022 rok. Sposoby na niższy podatek

Jak tłumaczy Piotr Szulczewski, ekspert podatkowy z e-pity.pl, rozliczenie podatku za 2022 rok będzie nie lada wyzwaniem dla przedsiębiorców. - W deklaracji PIT za 2022 r. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą stanęły przed kilkoma dylematami. Od 1 stycznia 2022 r. usunięte zostało odliczenie od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne z jednoczesnym ustaleniem jej wysokości od dochodu (przychodu), a nie jak do tej pory - od stałej podstawy, niezależnej od dochodowości przedsiębiorstwa – przypomniał ekspert.

Zarówno liniowcy, jak i przedsiębiorcy rozliczający się według skali podatkowej, musieli dostosować się do zmian. Ostatecznie osoby rozliczające się według skali podatkowej zapłacą składkę równą 9 proc. dochodu, a liniowcy zostaną obciążeni składką równą 4,9 proc. dochodu. Wyjątkiem pozostały osoby opodatkowane kartą podatkową, gdzie składka wynosi 9 proc. wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz ryczałtowcy, dla których stała wartość ubezpieczenia zdrowotnego uzależniona została od kwoty przychodu.

Niskie Podatki, czyli Polski Ład 2.0 wprowadził możliwość odliczenia składki na ZUS w PIT dla przedsiębiorców, ale na nowych zasadach. Przedsiębiorcy na podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej otrzymają preferencję

w zakresie składki zdrowotnej – do ustalonego limitu. Maksymalna wartość odliczonej składki dla liniowców to 8,7 tys. zł. Dla ryczałtowców – 50 proc. wartości zapłaconych składek, zaś dla podatników rozliczających się według karty podatkowej: 19 proc. zapłaconej składki. Podatnicy na skali podatkowej takiej możliwości nie mają, co rekompensować na obniżenie PIT z 17 do 12 proc.

To nie koniec odliczeń, które umożliwią zmniejszenie kwoty podatku. Przedsiębiorcy mogą zmniejszyć dochód o nowe ulgi: na renowację zabytków (ulga okrzyknięta w sieci „Pałacykiem Plus”), na inwestycje w spółki alternatywne, czy też ulgi z tytułu opłacania składek na rzecz związków zawodowych. Piotr Szulczewski wymienia także inne preferencje, pozwalające na uiszczenia niższego podatku.

- Do tego katalogu zaliczają się: ulga marketingowa - z tytułu wydatków poniesionych w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów, ulga na kosztach produkcji próbnej nowego produktu i wprowadzenia na rynek nowego produktu, ulga na działalność sportową, kulturalną, ulga na nabycie terminala płatniczego oraz wydatki związane z obsługą transakcji płatniczych przy jego użyciu, ulga na robotyzację przedsiębiorstwa – wymienia ekspert.

Możliwość skorzystania z ulg uwarunkowana jest m.in. formą opodatkowania biznesu. - Przykładowo, w przypadku opodatkowanych według skali (PIT-36) skorzystać można ze wszystkich powyższych ulg, nie ma jedynie możliwości skorzystania z odliczenia składek zdrowotnych. W przypadku opodatkowanych liniowo, nie można zastosować odliczenia składek na rzecz związków zawodowych, a składki ubezpieczeniowe limitowane są kwotą 8700 zł rocznie. U opodatkowanych ryczałtem ewidencjonowanym (PIT-28) odliczyć można wyłącznie ulgę na zabytki, składki na ubezpieczenie zdrowotne, ulgę na terminal płatniczy oraz składki na rzecz związków zawodowych. Z nowych ulg nie skorzystają natomiast osoby rozliczające się za pomocą karty podatkowej (PIT-16) – wyjaśnia ekspert.

Artur Kaczmarek z e-pity.pl przypomniał z kolei, że zostało niewiele czasu, by z powyższych ulg skorzystać. W grudniu można sprawić sobie „prezent” w postaci kosztów podatkowych i nowych inwestycji, które ostatecznie będą miały wpływ na rozliczenie ze skarbówką.

RadioZET.pl/e-pity.pl