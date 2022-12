Ostatni moment na kupno dekodera lub telewizora z dopłatą

Pieniądze na zakup telewizora można otrzymać w kwocie 250zł, a dopłata na dekoder to 100 zł. Telewidzowie posiadający starszy sprzęt, a chcący nadal odbierać telewizję naziemną muszą dostosować się do nowych standardów. Gdzie złożyć wniosek i jak zrealizować świadczenie? Można to zrobić na platformie gov.pl albo w wersji papierowej, za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Trzeba jednak spełnić pewne warunki. Po dopłatę może wystąpić tylko jedna osoba z danego gospodarstwa domowego. Musi przy tym oświadczyć, że bez dofinansowania nie ma możliwości dostosowania sprzętu odbiorczego do zmiany standardu nadawania sygnału telewizyjnego ze względu na trudną sytuację materialną gospodarstwa domowego. Realizacja świadczenia przy zakupie bardzo drogich odbiorników cyfrowych, bez wyraźnego uzasadnienia (np. wynikającego z potrzeb zdrowotnych), może zostać w świetle prawa uznana za nadużycie.

W praktyce wygląda to tak, że wnioskodawca dostaje unikalny kod, który umożliwia realizację dofinansowania. Jest on wysyłany na podany w formularzu adres e-mail (jeśli wniosek został złożony online) lub przekazywany przez pracownika Poczty Polskiej w postaci wydruku. Kod z przyznanym świadczeniem można zrealizować w sklepach internetowych i stacjonarnych, które przystąpiły do programu. Obecnie w programie zarejestrowało się 1164 przedsiębiorców, co umożliwia realizację świadczenia w 3807 punktach sprzedaży zlokalizowanych w całej Polsce.

W tym roku system nadawania naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T/MPEG-4 został zastąpiony bardziej efektywnym DVB-T2/HEVC. Wprowadzenie tego rozwiązania jest obowiązkowe w całej Unii Europejskiej. Aby móc odbierać sygnał w nowym standardzie należy posiadać odpowiednio przystosowany odbiornik. Głównym celem projektu jest wsparcie finansowe osób, które nie są w stanie samodzielnie ponieść tego wydatku.

RadioZET.pl/Gov.pl