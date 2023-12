Ostatnia chwila, by przelać pieniądze. Ważny komunikat KIR

Pieniądze mogą nie trafić na czas do odbiorcy – ostrzegła KIR. W komunikacie przypomniano, iż 1 stycznia jest dniem ustawowo wolnym od pracy, przez co zlecone przelewy będą realizowane dopiero we wtorek 2 stycznia. „System rozliczeniowy Elixir, obsługujący przelewy międzybankowe w złotych, ma przerwę w standardowym funkcjonowaniu. Dlatego terminowe płatności warto zaplanować” – czytamy w komunikacie.

KIR: pieniądze mogą nie dotrzeć na czas

Wspomniany system Elixir odpowiada za większość transakcji zlecanych przez klientów banków w Polsce. KIR przypomniała, że rozliczenie takich przelewów odbywa się zwykle w dni robocze od poniedziałku do piątku o godzinie 9:30, 13:30 i 16:00.

To ważna informacja dla tych, którzy chcą, by pieniądze zostały przekazane odbiorcom jeszcze w tym roku. W piątek, 29 grudnia odbędą się dwie sesje rozliczeniowe, o godzinie 9:30 i 13:30. „Dlatego przelewy, które zlecimy po godzinie 13:30, trafią na konta odbiorców we wtorek, 2 stycznia” – czytamy.

W komunikacie dodano, że system Euro Elixir, w którym rozliczane są krajowe i transgraniczne przelewy w euro, w dniu 29 grudnia będzie funkcjonował zgodnie ze zwykłym harmonogramem. Podobnie jak w każdym dniu roboczym, KIR przeprowadzi 6 sesji rozliczeniowych. System nie będzie jednak działał 1 stycznia.

Ci, którzy nie zdążą zrealizować przelewów w piątek do godziny 13:30, mogą skorzystać z opcji awaryjnej, czyli systemu Express Elixir. System ten działa w trybie ciągłym – 24/7/365, czyli również w weekendy i święta. Transfer środków pomiędzy rachunkami prowadzonymi w różnych bankach odbywa się w czasie rzeczywistym.

Źródło: Radio ZET/KIR