Emerytura wsteczna. Jest sposób na wyższą wypłatę

Emerytura może być wyższa za sprawą wciąż obowiązujących przepisów wprowadzonych w pandemii – podał „Fakt”. Osoby, które w czasie lockdownu osiągnęły wiek emerytalny, ale nie złożyły wniosku o emeryturę (z powodów finansowych lub z obawy przed wizytą w urzędzie w czasie pandemii), mogą otrzymać świadczenie z mocą wsteczną.

Emerytury z mocą wsteczną. Dla kogo wyrównanie?

„Wciąż obowiązują bowiem przepisy, które dają możliwość ubiegania się o pieniądze nawet od 2020 r.” – czytamy w dzienniku. W czasie obostrzeń wielu seniorów wstrzymało się z wnioskiem o emeryturę, a ZUS poszedł im na rękę, informując, że na mocy tarczy covidowej, wniosek można będzie złożyć w późniejszym terminie z mocą wsteczną.

„Osobom, które zgłoszą wniosek o ustalenie lub ponowne ustalenie wysokości świadczenia, ZUS wyliczy tę wysokość od dnia, w którym dana osoba spełniła warunki do świadczenia – jednak nie wcześniej niż od 1 marca 2020 r.” – podał „Fakt”. Zatem senior, który podjął się dalszej pracy po 60 lub 65. roku życia, może otrzymać z ZUS swoiste wyrównanie. Dr Antoni Kolek z Instytutu Emerytalnego wyliczył, że osoba, której ZUS wyliczy 2000 zł emerytury, może dostać świadczenia nawet za trzy lata wstecz – czyli nawet 36 tys. zł.

Z wnioskiem o przeliczenie emerytury trzeba się jednak pospieszyć. Ekspert ostrzegł, że w Sejmie w każdej chwili może pojawić się ustawowa „wrzutka”, na mocy której możliwość ustalenia emerytury z mocą wsteczną zostanie zlikwidowana.

„Jeżeli taki wniosek złożysz najpóźniej 30 dnia po ustaniu obowiązywania stanu - zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii związanych z COVID-19, możemy ustalić Ci prawo do świadczenia, przeliczyć Twoje świadczenie lub podjąć jego wypłatę od dnia, w którym spełniłeś wymagane do tego warunki – nie wcześniej jednak niż od 1 marca 2020 r.” – podał z kolei ZUS. W świetle obowiązujących przepisów, stan zagrożenia epidemicznego ma obowiązywać do 31 marca br. i nie wiadomo, czy zostanie przedłużony.

RadioZET.pl/”Fakt”/ZUS