Ostatnia niedziela handlowa w tym roku. Nowy rząd może w 2024 roku namieszać w przepisach

Zakaz handlu w niedziele stał się jednym z pierwszych tematów, którymi zajął się Sejm X kadencji. Wszystko za sprawą niedzieli handlowej, która pierwotnie wypadała w Wigilię. W noweli zapisano jednak, że „jeśli niedziela poprzedzająca pierwszy dzień Bożego Narodzenia przypada na dzień 24 grudnia, zakaz, o którym mowa, w art. 5 (zakaz handlu – red.), nie obowiązuje w dwie kolejne niedziele poprzedzające niedzielę przypadającą na 24 grudnia”. Przed nami zatem ostatnia niedziela handlowa, gdyż zakupy za 24 grudnia mogliśmy zrobić w niedzielę 10 grudnia.

17 grudnia. Ostatnia niedziela bez zakazu handlu

17 grudnia sklepy, co do zasady, będą otwarte. Przed Wigilią warto udać się do sklepów najpóźniej w sobotę 23 grudnia, gdyż dzień później sklepy będą zamknięte. Zakupów nie zrobimy także w poniedziałek 25 grudnia i we wtorek 26 grudnia, gdyż są to dni ustawowo wolne od pracy (pierwszy i drugi dzień świąt Bożego Narodzenia).

fot. RadioZET.pl

Wyjątkami od zakazu handlu niezmiennie pozostaje sprzedaż w kawiarniach, na stacjach paliw czy w kwiaciarniach. Także w niedziele niehandlowe działać mogą też sklepy, w których za ladą stanie właściciel. Pozostali sprzedawcy, którzy pokusiliby się na ominięcie przepisów, narażają się na kary rzędu od 1000 do 100 tys. złotych.

Pod znakiem zapytania pozostaje kalendarz niedziel handlowych w 2024 roku. Jeśli przepisy nie zmienią się, zakupy zrobimy w następujące niedziele: ostatnie niedziele stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia, a także w niedzielę przed Wielkanocą oraz w dwie niedziele poprzedzające Boże Narodzenie. Podczas prac sejmowych nad nowelą przepisów o zakazie handlu posłowie Polski 2050 nadmienili jednak, że projekt ten to „preludium do zmian w zakazie handlu”. Polska 2050 przed wyborami zadeklarowała wprowadzenie dwóch niedziel handlowych w miesiącu. Takie poluzowanie zakazu handlu sprawiłoby, że liczba niedziel handlowych w przyszłym roku z siedmiu wzrosłaby do 24. Niewykluczone, że Sejm X kadencji zajmie się w przyszłym roku kolejnymi nowelizacjami ustawy o zakazie handlu.

Źródło: Radio ZET