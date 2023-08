Ostatnia szansa, by otrzymać pieniądze we wrześniu. ZUS przypomina

300 plus, czyli pieniądze wypłacane w ramach programu Dobry Start, mają posłużyć rodzicom przy zakupie wyprawki szkolnej dla dzieci. Nie ulega jednak wątpliwości fakt, iż wsparcie tego rodzaju jest kroplą w morzu potrzeb wobec galopującej inflacji. Koszty wyprawki szkolnej szacuje się nawet na 1500 zł. ZUS przypomniał, by jeszcze w sierpniu złożyć wniosek o pieniądze. Spóźnialscy na wypłatę poczekają do października.

Wniosek o 300 plus. Ostatni moment, by zagwarantować sobie wypłatę we wrześniu

Osoby, które złożą wniosek do końca sierpnia, otrzymają przelew 300 zł najpóźniej 30 września. Jeżeli wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach, czyli we wrześniu, październiku lub listopadzie, to wypłata nastąpi w terminie dwóch miesięcy. Termin składania wniosków upływa 30 listopada. Im szybciej zatem rodzice złożą wniosek, tym szybciej otrzymają pieniądze na zakup wyprawki szkolnej.

Jak złożyć dokumenty do ZUS? Rodzice mogą to zrobić na kilka sposobów, lecz przekazanie dokumentów musi odbyć się wyłącznie elektronicznie - poprzez aplikację mobilną mZUS, Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portal Emp@tia i bankowość elektroniczną. Na jednym wniosku może być więcej, niż jedno dziecko.

Jak przekazała PAP minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, w tej edycji programu Dobry Start złożono już ponad 3,69 mln wniosków dla niemal 4 mln dzieci. Pieniądze można otrzymać na każde uczące się dziecko, bez względu na dochody rodzica. Wsparcie przysługuje raz w roku.