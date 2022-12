Ostatnia szansa na 3010 zł z ZUS. Wnioski tylko do końca roku

ZUS powoli kończy wypłacać nowe świadczenie dla firm: 3010 złotych na pracownika. Przedsiębiorcy, którzy zostali poszkodowani w związku ze skażeniem Odry, mogą jedynie do końca roku wnioskować o pieniądze na dalszą działalność. Z danych urzędu wynika jednak, że przed placówkami ZUS nie tworzą się kolejki, a platforma elektroniczna nie jest specjalnie oblegana. Na Dolnym Śląsku tylko kilku przedsiębiorców załapało się na wsparcie.

Tarcza dla firm nad Odrą. Ostatnia szansa na pieniądze

Urząd przypomniał, że tylko do końca roku można składać wnioski o świadczenie dla firm w ramach tzw. „Lex Odra”, czyli tarczy inflacyjnej dla przedsiębiorców, którzy odnotowali straty w związku ze skażeniem Odry.

Aby skorzystać z programu, trzeba spełnić trzy warunki dotyczące spadku przychodów, lokalizacji biznesu i kodu PKD. Przedsiębiorcy z branży turystycznej, hotelarskiej gastronomicznej, rozrywkowej czy sportowej z terenów położonych nad Odrą, którzy odnotowali co najmniej 50 proc. spadek przychodów, wciąż mogą otrzymać po 3010 zł na pracownika.

Pełna lista kodów PKD uprawniających do skorzystania ze wsparcia dostępna jest na stronie internetowej ZUS. - A to oznacza, że zanim ktoś wyśle wniosek, powinien sprawdzić, czy kod PKD jego firmy jest na liście. Mam na myśli kod podany podczas rejestracji firmy, co nie zawsze pokrywa się z rzeczywiście wykonywaną działalnością – wyjaśniła Iwona Kowalska-Matis, rzeczniczka ZUS na Dolnym Śląsku.

Z danych ZUS wynika jednak, że pomoc nie cieszy się oczekiwanym zainteresowaniem.

- Według naszych wstępnych szacunków o pomoc mogło wnioskować 16 tys. firm z terenów nadodrzańskich, ale na naszym terenie wpłynęło zaledwie 15 wniosków – mówiła Iwona Kowalska-Matis.

Z danych wynika, że wnioski o pomoc wysłało do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych tylko 73 płatników składek dla 199 ubezpieczonych. W tym na Dolnym Śląsku wpłynęło 15 wniosków, w ramach których wypłacone zostało 210 700 zł dla 70 osób.

RadioZET.pl/ZUS