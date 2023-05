Ostatnia szansa na odzyskanie pieniędzy z PIT. Trzeba zmienić zeznanie

PIT 2022 można rozliczyć do 2 maja 2023 włącznie. Złożenie prawidłowego zeznania może być w tym roku trudniejsze ze względu na Polski Ład i związane z nim zawirowania, między innymi wprowadzenie i wycofanie w czasie roku podatkowego ulgi dla klasy średniej. Nawet jeśli nie zrobi się nic, PIT zostanie automatycznie rozliczony dzięki usłudze Twój e-PIT: system sam uzna zeznania za wypełnione i je zaakceptuje, kiedy skończy się 2 maja. W takim przypadku jednak można stracić prawo do ulg, a więc oddać państwu więcej pieniędzy, niż mu się w rzeczywistości należy.

Rozliczenie PIT 2022. Ostatni dzień na ulgi

Podatnicy mogą obniżyć podatek, wykorzystując zarówno znane i często stosowane ulgi w PIT, jak i nowe preferencje. - Można odliczyć darowiznę, skorzystać z nowych ulg dla pracujących seniorów czy dużych rodzin, ale ulga prorodzinna, termomodernizacyjna i rehabilitacyjna są najpopularniejsze. To nasze TOP3 – mówił w podcaście „Biznes. Między Wierszami” Arkadiusz Jedynak, dyrektor Departamentu Poboru Podatków w Ministerstwie Finansów.

Zgodnie z przepisami, podatki należy rozliczyć do końca kwietnia, chyba że ostatni dzień kwietnia przypada na dzień wolny od pracy - wówczas termin wydłuża się do końca pierwszego dnia roboczego, przypadającego po 30 kwietnia. W tym roku takim dniem jest 2 maja.

Jedną z form rozliczenia podatku jest skorzystanie z usługi Twój e-PIT, gdzie na podatników czekają wstępnie wypełnione zeznania podatkowe. Można je zaakceptować albo uzupełnić. Jeśli ktoś nie ma praw do żadnych ulgi do odpisów, nie musi nic robić. Do usługi Twój e-PIT można się zalogować przez e-Urząd Skarbowy, do którego można się dostać z wykorzystaniem Profilu Zaufanego (PZ), e-Dowodu, poprzez bankowość elektroniczną lub aplikację mObywatel.

Do usługi Twój e-PIT można się zalogować także z wykorzystaniem danych podatkowych. Podatnik, aby się zalogować, musi podać PESEL (albo NIP i datę urodzenia), kwotę przychodu z rozliczenia za 2021 r. oraz jedną z kwot przychodu z jednej z informacji od płatników za 2022 r. (np. z PIT-11 od pracodawcy), którą trzeba potwierdzić kwotą nadpłaty/podatku do zapłaty z rozliczenia na 2021 r. Podatnicy, którzy otrzymali informację od organu rentowego (PIT-40A) i w 2021 r. nie rozliczali się samodzielnie, powinni podać kwotę do zapłaty z PIT-40A.

Zeznanie można złożyć z wykorzystaniem systemu e-Deklaracje. Jest to rozwiązanie dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej samodzielnie, jako że takie osoby muszą samodzielnie wypełnić i przesyłają do urzędu skarbowego zeznanie PIT-36 lub PIT-36L. Z systemu e-Deklaracje mogą skorzystać także ci, którzy działalności nie prowadzą. System umożliwia wybranie odpowiedniej deklaracji, wypełnienie jej oraz wysłanie, również z użyciem danych podatkowych.

Rozliczyć się można także z wykorzystaniem formularzy papierowych. Można np. wypełnić zeznanie w systemie e-Deklaracje i je wydrukować albo rozliczyć się bezpośrednio na formularzu papierowym, który np. można wziąć z najbliższego urzędu skarbowego. Takie papierowe zeznanie można złożyć bezpośrednio w urzędzie skarbowym albo wysłać pocztą – w obu przypadkach trzeba to zrobić przed końcem dnia. W przypadku zeznań wysłanych pocztą o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

