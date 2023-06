Ostatnia szansa na pieniądze z ZUS. Nowy termin składania wniosków

ZUS poinformował, że 5 czerwca 2023 roku jest ostatnim dniem składania wniosków o zwrot nadpłaty ze składki zdrowotnej. ZUS wydłużył o kilka dni termin składania wniosków, pierwotnie mowa była o 1 czerwca. Płatnicy mogą załatwić formalności przez internet.

Wniosek o zwrot nadpłaty z ZUS

Do 5 czerwca prowadzący działalność gospodarczą mają czas na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne. Wniosek w tej sprawie należy złożyć elektronicznie na Platformie Usług Elektronicznych ZUS – przekazał w czwartek Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

„Jeżeli w wyniku rocznego rozliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne okaże się, że składka ta została opłacona w kwocie wyższej niż ustalona, płatnikowi składek przysługuje jej zwrot. Aby otrzymać zwrot nadpłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne, należy złożyć wniosek o zwrot nadpłaty wynikającej z rocznego rozliczenia (RZS-R)” – poinformował urząd.

Urząd podał, że wniosek powinien znaleźć się na profilu płatnika na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS w zakładce Dokumenty i wiadomości, sekcja Dokumenty robocze.

„Jeżeli z rozliczenia rocznego wynika nadpłata a na profilu płatnika na PUE ZUS nie utworzył się wniosek o jej zwrot, od 30 maja płatnik składek może sporządzić taki wniosek samodzielnie” – dodał ZUS. Wystarczy wybrać wniosek RZS-R z listy dostępnych dokumentów w sekcji Dokumenty robocze. Dokument ten należy wypełnić, wskazując kwotę zwrotu, która wynika z rocznego rozliczenia. Urząd podpowiedział, że jest to kwota z pozycji 27 w bloku XII ZUS DRA/III.F ZUS RCA .

Co istotne, pieniądze nie trafią na konta, jeśli płatnik nie zaktualizował w systemie numeru rachunku. Należy także pamiętać, że płatnicy, którzy zalegają ze składkami do ZUS, nie dostaną od razu zwrotu nadpłaty. Urząd wykorzysta te środki na poczet zaległości. Co z tymi podatnikami, którzy nie złożą wniosku? Jeśli przedsiębiorca nie złoży wniosku o zwrot pieniędzy, środki te będą zapisane na jego koncie w ZUS.

RadioZET.pl/ZUS