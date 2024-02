Ostatnia szansa na pobranie PIT-u. MF: działania są niezbędne

PIT-y za 2023 rok można będzie rozliczać od 15 lutego 2024 roku. Wstępnie wypełnione deklaracje zostaną tego dnia udostępnione w usłudze Twój e-PIT. Zanim jednak do tego, dojdzie, serwis zostanie na niemal 2 tygodnie wyłączony. W tym czasie do systemu będą wprowadzane dane przesłane przez pracodawców do urzędów skarbowych.

Twój e-PIT wyłączony w dniach 2-14 lutego. KAS wprowadza dane

„15 lutego 2024 r. rozpocznie się okres rozliczeń podatku PIT za 2023 rok. Przed rozpoczęciem akcji rozliczeń – w dniach 2 – 14 lutego – Krajowa Administracja Skarbowa przeprowadzi prace w usłudze Twój e-PIT, które pozwolą przygotować rozliczenia zasilone milionami informacji od płatników. To gigantyczna operacja informatyczna, która umożliwi wygenerowanie rozliczeń PIT dla podatników” – poinformowało Ministerstwo Finansów w informacji przesłanej w czwartek PAP.

Resort wyjaśnił, że podczas prac serwisowych usługa Twój e-PIT będzie czasowo niedostępna. Podatnicy nie będą mogli w tym okresie pobierać dokumentów, które znajdują się w usłudze lub składać korekty rozliczeń za poprzednie lata.

„Działania te są niezbędne, aby od 15 lutego 2024 r. podatnicy mogli rozliczyć podatek za pomocą usługi Twój e-PIT” – wyjaśnił resort finansów. „W tym roku po raz pierwszy także przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z wygodnej formy rozliczenia w ramach tej usługi” – dodano w informacji MF.

W usłudze Twój e-PIT dostępne będą zeznania podatkowe wypełnione na podstawie deklaracji przesyłanych co miesiąc przez pracodawców wpłacających w imieniu zatrudnionych zaliczki na poczet podatku dochodowego. Po starcie systemu 15 lutego wystarczy sprawdzić, czy wszystkie dane zostały prawidłowo uwzględnione i można zatwierdzić zeznanie. Jeśli się tego nie zrobi do końca kwietnia, urząd zrobi to automatycznie, uznając wstępnie wypełnioną deklarację za obowiązującą.

W takim przypadku jednak nie skorzysta się z żadnej z przewidzianych w podatku dochodowym ulg – te trzeba wpisać do formularza samodzielnie. System nie przekaże też domyślnie 1,5 procent podatku na organizację pożytku publicznego, jeśli się jej ręcznie nie wskaże.

MF przypomniało także, że w ubiegłym roku podatnicy złożyli za pomocą Twój e-PIT aż 11,9 mln deklaracji podatkowych za 2022 r.

Źródło: Radio ZET/Ministerstwo Finansów/PAP