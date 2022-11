Ostatnia szansa na tańszy prąd. Wnioski przyjmowane są do północy

Ceny energii mogą być niższe za sprawą ustanowienia maksymalnych cen prądu. Aby z nich korzystać, przedsiębiorcy do końca listopada powinni złożyć oświadczenia u dostawców energii. Dzięki takiej deklaracji w 2023 roku za MWh zapłacą maksymalnie 785 zł.

Ostatnia szansa na tańszy prąd. Oświadczenia

Jak przypomina Ministerstwo Klimatu i Środowiska na swojej stronie internetowej, aby korzystać z energii elektrycznej w cenie 785 zł za MWh, jednostki samorządu terytorialnego, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz podmioty świadczące podstawowe usługi użyteczności publicznej, w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada br., powinny złożyć do swojego sprzedawcy energii stosowne oświadczenie. Oświadczenie można składać w formie papierowej lub elektronicznej. Ci, którzy zostawili sobie formalności na ostatnią chwilę, nie są jednak skazani na przesyłanie oświadczeń online, gdyż biura niektórych firm energetycznych wyjątkowo pracować będą dłużej.

Firma szacuje, że nawet 200 tys. podmiotów będzie mogło skorzystać z maksymalnych stawek energii. - Z samej strony internetowej, którą uruchomiliśmy dla odbiorców uprawnionych, wzór oświadczenia pobrano już ponad 100 tysięcy razy. Zachęcamy też do składania oświadczeń drogą pocztową lub elektroniczną - udało nam się uruchomić specjalną nakładkę na ePUAP. To najszybszy i najwygodniejszy sposób złożenia dokumentu – powiedział PAP rzecznik spółki Tauron Sprzedaż Daniel Iwan.

PGE Obrót także umożliwia elektroniczne złożenie oświadczenia w ramach Tarczy Solidarnościowej i wydłuża pracę Biur Obsługi Klienta. Samorządowcy i przedsiębiorcy także mają czas do północy, by dopiąć formalności na ostatni guzik. Biura Obsługi Klienta PGE Obrót czynne będą do 30.11.2022 r. od godziny 8 do 19. Jednak w godzinach od 16 do 19 przyjmowane są tylko oświadczenia w zakresie Tarczy Solidarnościowej. Wzór oświadczenia dostępny jest na stronie internetowej www.gkpge.pl. Dokument należy złożyć do 30 listopada 2022 r. W przypadku złożenia po tym terminie, cena maksymalna zastosowana zostanie od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie.

Niektóre biura grupy Enea także będą działać w środę do końca dnia. Oświadczenia również można złożyć online do północy. Oświadczenie dostępne jest na stronie internetowej operatora.

„Informujemy, że dla Klientów, którzy chcą złożyć oświadczenie dla firm i innych odbiorców uprawnionych w dniu dzisiejszym tj. 30 listopada wydłużamy czas pracy salonów do godz. 18.00 oraz infolinii, która będzie czynna aż do godz. 20.00” – poinformowała z kolei grupa Energa, która do północy będzie przyjmowała wnioski także online.

RadioZET.pl/PAP