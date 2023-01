Ostatnie chwile za złożenie PIT. Brytyjska skarbówka poinformowała o karach

PIT w Polsce można składać do 2 maja br., ale nasi rodacy odprowadzający podatki na Wyspach mają mniej czasu. HM Revenue & Customs (HMRC), czyli brytyjski odpowiednik urzędu skarbowego przypomniał, że tylko do 31 stycznia można żłozyć zeznanie podatkowe Self Assesment, przeznaczone dla samozatrudnionych.

PIT w Wielkiej Brytanii. Ostatnia chwila na zeznanie

Brytyjskiego PIT-a można złożyć online przez aplikację HMRC, gdzie – jak wskazał tamtejszy fiskus – formalności zajmą mniej niż minutę. Zgodnie z szacunkami takie zeznanie powinno złożyć nawet 12 mln płatników, w tym Polacy rozliczający się w Wielkiej Brytanii.

Warto pośpieszyć się z wypełnieniem obowiązków skarbowych: zeznanie złożone po 31 stycznia wiązać się będzie z karą od 100 do maksymalnie 900 funtów.

RadioZET.pl