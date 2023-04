Ostatnie dni na pilne przelewy. Po tym terminie pieniądze nie trafią do odbiorcy na czas

Pieniądze mogą nie trafić do odbiorcy na czas. Jeśli spóźnimy się z przelewami, ich adresaci otrzymają środki dopiero we wtorek 11 kwietnia. KIR wyjaśniła, jak działają systemy rozliczeniowe w święta.

Kiedy najpóźniej zrobić przelew, czyli systemy rozliczeniowe w święta

Niedziela i poniedziałek 9 i 10 kwietnia to dni ustawowo wolne od pracy. „Zmienia się wtedy również sposób funkcjonowania systemów rozliczeniowych Elixir i Euro Elixir. Dlatego o terminowych płatnościach warto pomyśleć z odpowiednim wyprzedzeniem lub skorzystać z przelewów natychmiastowych w systemie Express Elixir, który jest dostępny dla klientów banków także w dni świąteczne” – podała KIR.

Jeśli chcemy, by pieniądze trafiły do odbiorcy przed świętami, przelew powinniśmy wykonać najpóźniej w piątek 7 kwietnia. Wówczas rozliczenia w systemie Elixir realizowane będą standardowo w czasie jednej z trzech sesji odbywających się w dni robocze, w godzinach: 9:30, 13:30 i 16:00. „Trzeba jednak pamiętać, że przelewy, które zlecimy po godzinie 16.00 tego dnia, zostaną rozliczone w trakcie porannej sesji kolejnego dnia roboczego, czyli we wtorek, 11 kwietnia” – czytamy w komunikacie.

W przypadku Euro Elixir – systemu rozliczającego przelewy w unijnej walucie (krajowe i transgraniczne) – przerwa w działaniu obejmie piątek, 7 kwietnia i poniedziałek, 10 kwietnia, ponieważ w wielu krajach europejskich Wielki Piątek to tzw. bank holiday, czyli dzień wolny od pracy.

Spóźnialscy mogą jednak skorzystać z dodatkowo płatnego systemu, który działa także w święta. Express Elixir działa bowiem bez przerwy, także w weekendy i święta, umożliwiając przesyłanie środków pomiędzy rachunkami prowadzonymi w różnych bankach.

