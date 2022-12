Ostatnie dni na pilne przelewy. Ważny komunikat w sprawie pracy banków

Boże Narodzenie to dzień ustawowo wolny od pracy, co dotyczy także bankowców. Banki nie będą pracowały także w świąteczny poniedziałek 26 grudnia. Jeśli nie chcemy, by odbiorca czekał na pieniądze do wtorku 27 grudnia, warto już teraz zaplanować przelew.

Przelewy w święta. Kiedy pieniądze trafią do odbiorcy?

Przelewy tradycyjne obsługiwane są za pośrednictwem systemu rozliczeniowego Elixir, który w okresie świątecznym będzie miał przerwę w funkcjonowaniu. Utrudnień związanymi z przelewami bankowymi należy spodziewać się nie tylko w święta Bożego Narodzenia, lecz także w sylwestra. Krajowa Izba Rozrachunkowa wyjaśnia, do kiedy należy dokonać przelewu, by pieniądze tego samego dnia trafiły do odbiorcy.

KIR podała, że rozliczenie przelewów międzybankowych odbywa się podczas trzech sesji, od poniedziałku do piątku, o godzinie 9:30, 13:30 i 16:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Zatem jeśli chcemy, by pieniądze jeszcze przed świętami trafiły do odbiorcy, powinniśmy zrobić przelew najpóźniej 23 grudnia przed godziną 16:00. Pieniądze przesłane po tej godzinie trafią na konta odbiorców dopiero we wtorek 27 grudnia.

Natomiast 30 grudnia odbędą się dwie sesje rozliczeniowe, o godzinie 9:30 i 13:30. Dlatego przelewy, które zlecimy po godzinie 13:30, trafią na konta odbiorców w poniedziałek, 2 stycznia. Jest jednak płatne rozwiązanie dla spóźnialskich: system Express Elixir, który działa w trybie ciągłym każdego dnia całodobowo. Zakres dostępności tej usługi zależy jednak od polityki danego banku.

„Dlatego terminowe płatności warto zaplanować i zlecić wcześniej albo skorzystać z przelewów natychmiastowych w systemie Express Elixir, który jest dostępny dla klientów banków także w dni świąteczne” – czytamy w komunikacie.

Co z przelewami walutowymi? System Euro Elixir, w którym rozliczane są krajowe i transgraniczne przelewy w euro, 30 grudnia będzie funkcjonował zgodnie ze zwykłym harmonogramem. Podobnie jak w każdym dniu roboczym, KIR przeprowadzi tego dnia 6 sesji rozliczeniowych.

RadioZET.pl/KIR