Ostatnie ostrzeżenie od ZUS. Mija termin, pieniądze przepadną

300 plus od kilku lat pomaga rodzicom sfinansować wyprawki szkolne dla dzieci. Z powodu inflacji wsparcie stało się co prawda niemal symboliczne – zakup podręczników i przyborów szkolnych przekracza kwotę 300 zł kilkukrotnie – dodatkowe środki jednak zapewne się przydadzą. Wciąż jeszcze można je dostać, ale na złożenie wniosku zostały już tylko godziny.

300 plus. Ostatni dzień wniosków o świadczenie

300 plus jest świadczeniem uzupełniającym do 500 plus. ZUS przypomniał, że wnioski o świadczenie z programu „Dobry start” można składać do 30 listopada. - Obsługa programu przebiega sprawnie. Od początku lipca wpłynęło 3,1 mln wniosków o wyprawkę szkolną, co objęło 4,4 mln dzieci – powiedziała PAP prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.

„Dobry start” przysługuje raz w roku na każde uczące się w szkole dziecko w wieku od 7 do 20 lat, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością – do 24 lat. Rodziny otrzymują świadczenie bez względu na dochód.

Wniosek może złożyć rodzic, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka. Wniosek o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Rodzice i opiekunowie mogą składać wnioski wyłącznie drogą elektroniczną poprzez system Empatia MRiPS, Platformę Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) oraz poprzez bankowości elektroniczną.

Pieniądze z programu Dobry Start przyznaje i wypłaca ZUS na konto bankowe wskazane we wniosku. Decyzje i zawiadomienia są przekazywane w formie elektronicznej. Informacje na temat wniosku i jego obsługi można znaleźć na PUE ZUS lub w aplikacji mZUS (w statusie obsługi wniosku oraz w szczegółowych informacjach o świadczeniu).

Źródło: Radio ZET/ZUS/PAP