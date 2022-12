Ostatnie posiedzenie RPP w 2022 roku. Jest szansa na tańsze kredyty

Stopy procentowe nie będą już rosnąć? Inflacja w listopadzie – według wstępnych danych GUS – wyhamowała do 17,4 proc. Kredytobiorcy mierzą się z wyższymi ratami kredytów od października minionego roku, gdyż od tamtej pory RPP głównie podnosiła stopy. W październiku i w listopadzie bieżącego roku Rada nie zmieniała stóp procentowych. Ekonomiści są zgodni, że na kolejne podwyżki nie ma co liczyć: najgorsze już za nami.

Decyzja RPP w środę 7 grudnia. Najgorsze już za nami?

„Po szeregu słabych odczytów ekonomicznych, które mają dezinflacyjny wydźwięk, jesteśmy niemal pewni, że Rada Polityki Pieniężnej nie zmieni stóp ani na posiedzeniu 7 grudnia, ani w nadchodzących miesiącach. Uważamy, że stopy procentowe w Polsce osiągnęły już szczyt oraz że rynek dochodzi do podobnego wniosku” – czytamy w komentarzu analityków Ebury.

Zdaniem ekonomistów argumentem dla RPP, by nie podnosić stóp procentowych, powinny być ostatnie dane inflacyjne, wskazujące na nieco wolniej rosnące ceny. Nieco wolniej rośnie także polska gospodarka – dane dotyczące produkcji przemysłowej nie dają powodów do zadowolenia. „Najświeższe twarde dane z gospodarki w większości rozczarowywały – oba kluczowe odczyty, czyli produkcja przemysłowa i sprzedaż detaliczna, pokazały słabszą dynamikę wzrostu w październiku. W przypadku sprzedaży detalicznej wzrost wyniósł zaledwie 0,7 proc. w skali roku w ujęciu realnym, co potwierdza, że spowolnienie konsumpcji nabiera tempa” – wskazali ekonomiści.

Poza argumentami mówiącymi o wyhamowaniu inflacji i spowolnieniu w gospodarce za niepodwyższaniem stóp procentowym przemawia również sytuacja na rynku walutowym. Złoty w ostatnim czasie nie był bowiem narażony na zmienność.

O szczycie jeśli chodzi o wzrost stóp procentowych przypomniał także Dziennik Gazeta Prawna. Jak czytamy „wiele wskazuje na to, że stopy procentowe osiągnęły już szczyt i nawet bez działań Rady Polityki Pieniężnej oprocentowanie hipotek może pójść nieznacznie w dół”.

