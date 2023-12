Ostatnie tygodnie na wykorzystanie nowych urlopów. W przeciwnym razie przepadną

Urlop wypoczynkowy, co do zasady, możemy wykorzystać do 30 września następnego roku kalendarzowego. Wymiar takiego wolnego zależy od stażu pracy pracownika, lecz w praktyce większość pracowników po szkole zawodowej czy studiach może załapać się na najwyższy wymiar urlopu – 26 dni. Do tej puli doliczyć można dodatkowe dni wolne, które przewidziała kwietniowa nowela Kodeksu pracy.

Nowe urlopy w 2023 roku. Albo je wykorzystamy, albo przepadną

O co najmniej trzech relatywnie nowych w polskim prawodawstwie urlopach przypomnieli eksperci z Grant Thornton. Mowa o dwóch dniach wolnego z tytułu działania siły wyższej, pięciu dniach urlopu opiekuńczego i dwóch dniach opieki w przypadku posiadania dzieci do 14 r.ż.

Urlop z tytułu działania siły wyższej może wykorzystać każdy pracownik na etacie w pilnej sprawie rodzinnej (np. w razie wypadku). Przysługuje on w wymiarze dwóch dni albo 16 godzin w roku kalendarzowym z zachowaniem prawa do połowy wynagrodzenia. Jak wyjaśnili eksperci z Grant Thornton, siła wyższa nie ma w tym przypadku konkretnej definicji. Mowa zatem o każdym nadzwyczajnym zjawisku, które uzasadnia nieobecność pracownika.

W razie choroby członka rodziny, pracownik może jeszcze w 2023 roku (o ile wcześniej nie wykorzystał tego rodzaju urlopu) wziąć 5 dni wolnego na zapewnienie opieki członkom rodziny lub osobie tworzącej z pracownikiem gospodarstwo domowe. Co istotne, by wziąć taki urlop, muszą wystąpić przesłanki medyczne. Pracownik powinien przedstawić swojemu pracodawcy dane osoby wymagającej wsparcia i argumentację konieczności opieki nad nią. Osoba korzystająca z takiego urlopu musi się jednak liczyć z brakiem wynagrodzenia za dni wolne z tego tytułu – urlop ten jest bezpłatny.

Obok urlopu opiekuńczego w Kodeksie pracy istnieje także urlop na opiekę nad dzieckiem. Nie trzeba wówczas uzasadniać, czy dziecko jest chore, czy też z innych przyczyn rodzic lub opiekun musi pozostać z nim domu. Warunkiem jest posiadanie co najmniej jednego dziecka w wieku poniżej 14 lat. Mowa o dwóch dniach wolnego, które są w pełni płatne.

Pracownicy, którzy nie mają możliwości wykorzystania wspomnianych urlopów, mogą w grudniu wydłużyć sobie święta kosztem zaledwie kilku dni urlopu wypoczynkowego. Końcówka roku może zagwarantować nam solidny wypoczynek, jeśli weźmiemy wolne 27, 28 i 29 grudnia. Wówczas zapewnimy sobie nawet 10-dniowy odpoczynek od pracy (z 1 stycznia 2024 roku włącznie).

Źródło: Radio ZET/ Grant Thornton