Ostrzeżenie po wycieku danych w ALAB. “Coraz więcej zagrożonych osób”

W poniedziałek, 27 listopada sieć obiegły informacje o ataku hakerskim w firmie ALAB. Warszawska Prokuratura Regionalna prowadzi obecnie czynności procesowe mające na celu m.in. ustalenie tożsamości sprawców. W związku z atakiem hakerskim uruchomiono specjalne narzędzie, za pomocą którego sprawdzimy, czy nasze dane są bezpieczne. Można to zrobić, wchodząc na stronę: bezpiecznedane.gov.pl. Należy pamiętać, że przestępcy publikują informacje stopniowo, dlatego warto weryfikować to na bieżąco. Osoby, których dane wyciekły, są narażone na bardzo poważne konsekwencje. Wrażliwe dane mogą posłużyć m.in. do wzięcia “chwilówki”.

NASK (Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa) zwróciła uwagę na zdanie ekspertów, że narażone na wyciek danych mogą być również osoby, które nie korzystały z usług firmy ALAB.

– Analiza wykazała, że doszło również do kradzieży wyników badań wykonywanych na zlecenie innych placówek medycznych, nienależących do grupy ALAB – wyjaśniono. To oznacza, że na wyciek danych narażony może być tak naprawdę każdy z nas.

– Zespół CERT Polska otrzymał zgłoszenie dotyczące firmy ALAB i dodał do serwisu Bezpieczne dane te numery PESEL, które już zostały upublicznione przez przestępców – poinformowała w środę Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa.

Co zrobić, jeśli dane zostały upublicznione?

Wśród upublicznionych danych znajduje się m.in. imię, nazwisko, pesel danego pacjenta. Cyberoszuści mogą wykorzystać te informacje, dlatego należy z ostrożnością traktować wiadomości e-mail, smsy, połączenia telefoniczne. Eksperci alarmują, by zastrzec numer pesel.

Aby to zrobić, należy wejść na stronę: https://www.gov.pl/web/gov/zastrzez-swoj-numer-pesel-lub-cofnij-zastrzezenie i zalogować się do aplikacji mObywatel (wersja stacjonarna), np. wykorzystując Profil Zaufany, a następnie wybrać polecenie "Zastrzeż PESEL".

Warto też włączyć dodatkowe zabezpieczenia w serwisach, które umożliwiają weryfikację dwuetapową (np. Facebook). Zwracajmy uwagę na nieudane próby logowania na konto.