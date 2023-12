Najbogatszy poseł złożył oświadczenie majątkowe. Koledzy z Sejmu mogą pozazdrościć

Posłowie na Sejm X kadencji złożyli oświadczenia majątkowe za 2022 rok. Wśród nich znalazła się dokumentacja od Artura Łąckiego z Koalicji Obywatelskiej, najbogatszego członka izby niższej parlamentu. Nieruchomości, ruchomości i oszczędności w kilku walutach robią wrażenie.

Opublikowano oświadczenia majątkowe posłów

Na stronie internetowej Sejmu pojawiły się oświadczenia majątkowe posłów X kadencji. Stosowny dokument muszą składać nie tylko parlamentarzyści i osoby na wysokich stanowiskach kierowniczych w państwie, ale też m.in.: samorządowcy, żołnierze czy sędziowie i prokuratorzy. Taki obowiązek ma przeciwdziałać korupcji.

W oświadczeniu majątkowym należy wpisać cały posiadany majątek i jego szacowaną wartość. Dotyczy to zarówno pieniędzy, jak i nieruchomości, drogich przedmiotów, jak np. samochód, a nawet zobowiązań finansowych, takich jak kredyty czy pożyczki.

Majątek najbogatszego posła - Artura Łąckiego

Artur Łącki zasiada w Sejmie już drugą kadencję, wcześniej był zaś samorządowcem w woj. zachodnio-pomorskim. Polityk posiada ponad 883 tys. oszczędności w złotówkach, ok. 107 tys. euro i pół miliona dolarów. Papiery wartościowe, które zgromadził, są zaś warte ok. 2,9 mln zł i 550 tys. euro.

Poseł KO napisał, że wraz z małżonką posiada cztery nieruchomości: dom za 2,5 mln zł i trzy mieszkania o łącznej wartości 1,11 mln euro. Jest ponadto właścicielem użytków rolnych o powierzchni 1,47 ha o wartości 75 tys. zł. "Inne nieruchomości", w tym udziały w drodze dojazdowej, wycenione zostały na 50 mln zł. Dieta parlamentarna Łąckiego wyniosła w 2022 roku ponad 42,2 tys. zł (w tym nieopodatkowane 36 tys.), z kolei uposażenie - ok.150 tys. zł.

Imponująca kolekcja samochodów posła KO

Najbogatszy poseł ma aż pięć aut. Są to: Mercedes EQC z 2020 roku, Land Rover Range Rover z 2019 roku, Jeep Grand Cheroke z 2016 roku, BMW 4 Cabrio z 2014 roku i Infiniti Q 50 z 2015 roku. Artur Łącki zgłosił też posiadanie czterech zegarków, a konkretnie modeli: IWC, Rolex, Rado i Hublot. Polityk PO posiada również antyczny obraz olejny.

Polityk spłaca kredyt inwestycyjny w wysokości ok. 431,1 tys. euro i kredyt mieszkaniowy - ok. 107 tys. zł. Ponadto ma zobowiązania wobec Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości, Gminy Rewal, Starostwa Gryfice i Starostwa Kamień Pomorski na łącznie ok. 1,38 mln zł.

Źródło: Radio ZET/sejm.gov.pl