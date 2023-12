Szymon Hołownia złożył oświadczenie majątkowe. Dzięki dokumentowi udostępnionemu na stronie Sejmu można się dowiedzieć, jakie nieruchomości i ruchomości posiada marszałek oraz jakimi pieniędzmi dysponuje.

Opublikowano oświadczenie majątkowe posłów

Na stronie internetowej Sejmu pojawiły się oświadczenia majątkowe posłów X kadencji, które parlamentarzyści muszą składać zgodnie z ustawą o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Do jawności w tym zakresie są też zobowiązane osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe, a ponadto m.in.: samorządowcy, żołnierze czy sędziowie i prokuratorzy. Taki obowiązek ma przeciwdziałać korupcji.

W oświadczeniu majątkowym należy wpisać cały posiadany majątek i jego szacowaną wartość. Dotyczy to zarówno pieniędzy, jak i nieruchomości, drogich przedmiotów, jak np. samochód, a nawet zobowiązań finansowych, takich jak kredyty czy pożyczki.

Szymon Hołownia ujawnił majątek

Zgodnie z opublikowanym przez marszałka Sejmu oświadczeniem majątkowym za 2022 rok Szymon Hołownia dysponuje zasobami pieniężnymi:

zgromadzonymi w walucie polskiej: 28,9 tys. zł,

zgromadzonymi w walutach zagranicznych: 21,5 tys. dolarów i nieco ponad 13 tys. euro,

papierami wartościowymi: jednostkami Funduszy Inwestycyjnych PKO TFI/PKO TFE na kwotę ponad 57 tys. zł.

Hołownia posiada też dom o powierzchni 254,19 m2 z działką o powierzchni 1584 m2 o wartości ok. 2,9 mln zł, a także mieszkanie o powierzchni 64,51 m2 o wartości 1,62 mln zł. Obie nieruchomości to współwłasność małżeńska. Z kolei pełną własność marszałek Sejmu ma w przypadku siedliska wiejskiego o powierzchni 1,65 ha. Jego wartość to nieco ponad 554 tys. zł.

30 czerwca 2023 roku polityk zamknął jednoosobową działalność gospodarczą. Z jej tytułu osiągnął w ubiegłym roku przychód ponad 515 tys. zł i dochód blisko 240,5 tys. zł.

Szymon Hołownia na mocy umowy zlecenia osiągnął dochód ok. 18,5 tys., a przychód ok. 14,7 tys. Z kolei z tytułu praw autorskich miał dochód ok. 50,6 tys. zł i przychód ok. 25,3 tys. Zanotował też dwa składniki mienia ruchomego: ikonę współczesną o wartości 20 tys. zł i obraz współczesny o wartości 12 tys. zł.

Źródło: Radio ZET/sejm.gov.pl