Oto, co zrobił Polski Ład. "Liczba darczyńców zmniejszyła się"

Polski Ład w minionym roku namieszał w podatkach. Składka stała się w wielu przypadkach nieodliczalna w PIT, ale za to podatek spadł z 17 do 12 proc., a kwota wolna od podatku wzrosła do 30 tys. zł. Reforma ta sprawiła, że wielu Polaków zapłaciło niższy podatek dochodowy lub nie zapłaciło go wcale, przez co organizacje charytatywne miałyby otrzymać mniej pieniędzy. Ratunkiem okazało się podniesienie 1 proc. PIT, który trafia na rzecz OPP, do 1,5 proc.

1,5 proc. na OPP. Więcej pieniędzy, mniej darczyńców

Jak przekazali eksperci z InFakt.pl, powołując się na dane resortu finansów, w 2023 roku wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego za rok 2022 osiągnęły rekordową wartość 1 miliarda 530 milionów złotych. Średnia kwota przekazywanego odpisu wzrosła z 70 złotych w 2022 do 121 złotych w 2023 roku. Spadła jednak liczba podatników, którzy dzielą się 1,5 proc. podatku.

- To, co przewidywaliśmy w zeszłym roku i obserwowaliśmy już na początku bieżącego roku, stało się faktem –spadła liczba podatników, którzy przekazali 1,5 proc. podatku na organizacje pożytku publicznego, ale łączna przekazana kwota wzrosła. Omawiane zjawisko jest następstwem faktu, że nie wszyscy podatnicy byli zobligowani do płacenia podatku w 2022 roku. Osoby zarabiające minimalne wynagrodzenie, które nie osiągały dochodu przekraczającego kwotę wolną, nie płaciły podatku dochodowego i tym samym nie mogły przekazać 1,5 proc. na cele wybranej organizacji pożytku publicznego – skomentował Piotr Juszczyk, Główny Doradca Podatkowy w firmie inFakt.

Obecnie ponad 3 mln najmniej zarabiających pracowników nie płaci podatku. Zwiększenie puli pieniędzy przekazanych przez podatników do OPP jest wypadkową zwiększenia tzw. 1 proc. PIT do 1,5 proc. Dzięki temu łączna kwota przekazana w ramach 1,5 proc. wzrosła z 1 miliarda 115 milionów do 1 miliarda 530 milionów złotych. „Jest to o ponad 37 proc. więcej w porównaniu z kwotą przekazaną za rok 2022, chociaż liczba podatników, którzy przekazali darowiznę, zmniejszyła się o 21 proc.” – podsumował InFakt.