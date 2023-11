Oto główna przyczyna rosnących cen. "Rok temu sytuacja była odwrotna"

Inflacja nieco spowolniła, co widać po listopadowych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Ceny w październiku rosły w tempie 6,5 proc. rok do roku. Jak mówił PAP Jakub Rybacki z PIE, to koszty pracy, w tym rosnące płace są głównym powodem podwyżek.

Płaca minimalna w górę. Będzie jeszcze drożej?

Inflacja, która w swoim szczytowym punkcie w lutym br. przekroczyła 18 proc., podbiła presję płacową. Pracownicy obarczeni coraz to wyższymi kosztami życia chcieli, by płace zaczęły podążać za inflacją, co statystycznie rzecz biorąc, się udało. Drugi kwartał roku zamknęliśmy ze średnią płacą wynoszącą 7005,76 złotych, zaś w trzecim kwartale przeciętne wynagrodzenie wyniosło 7194,95 złotych brutto.

- Rosnące wynagrodzenia są dziś częściej przyczyną decyzji o podwyżce cen produktów i usług firm, niż koszty materiałów czy surowców energetycznych - stwierdził w komentarzu dla PAP ekspert Polskiego Instytutu Ekonomicznego Jakub Rybacki.

Pensje za ostatni kwartał roku mogą być jeszcze wyższe, gdyż jak mówił ekspert, odsetek przedsiębiorstw deklarujących wzrost płac w IV kwartale wyniósł 25,3 proc. Powołując się na badania NBP, Rybacki wskazał, że 17 proc. przedsiębiorstw jako główną barierę wzrostu definiuje inflację, a 13 proc. - wzrost wynagrodzeń.

Zauważył, że rosnące wynagrodzenia są dziś zdecydowanie częściej przyczyną decyzji o podwyżkach cen produktów i usług firm, aniżeli koszty materiałów czy surowców energetycznych. - Rok temu sytuacja była odwrotna - wskazał.

Koszty zatrudnienia mogą dać się przedsiębiorcom we znaki także w 2024 roku, kiedy to będziemy mieli do czynienia z rekordową podwyżką płacy minimalnej. 4242 zł brutto od stycznia 2024, 4300 zł brutto od lipca 2024 – taką wysokość będzie miała w nadchodzącym roku pensja minimalna. Obecnie najniższa płaca wynosi 3600 zł.

Źródło: Radio ZET/PAP