Facebook, podobnie jak inne strony internetowe w tym w szczególności e-bankowość, wymaga od użytkowników nieustannej czujności. Zespół CSIRT (Computer Security Incident Response Team) Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej poinformował o nowym rodzaju oszustwa.

Można stracić dostęp do konta na Facebooku. Eksperci ostrzegają

Cyberprzestępcy przejmują konta użytkowników i podszywając się pod znajomych, rozsyłają wiadomości o rzekomym konkursie. To nowa kampania phishingowa oszustów, których celem jest wyłudzenie danych do portalu.

Oszuści wykorzystują przejęte konta i za ich pośrednictwem rozsyłają na Messengerze wiadomość z prośbą o pomoc w konkursie.

„Na końcu wiadomości znajduje się link prowadzący do rzekomego głosowania, który w rzeczywistości przekierowuje do strony podszywającej się pod portal Facebook. Wprowadzone tam dane logowania są widoczne dla przestępców i mogą im posłużyć do przejęcia konta społecznościowego ofiary" - ostrzegła NASK.

Ci, którzy już zdążyli uruchomić podejrzany link, powinni zmienić hasło i włączyć uwierzytelnianie dwuskładnikowe – doradzili eksperci.

RadioZET.pl/PAP