Czy w sylwestra sklepy są otwarte? Ostatnie zakupy w tym roku

Sylwester w 2023 roku to niedziela niehandlowa. W myśl ustawy o zakazie handlu w niedziele zakupy tego dnia zrobimy m.in. na stacjach paliw, w kwiaciarniach czy salonach prasowych. Na sylwestrowy bal można będzie przygotować się jednak szybciej: Biedronka do 30 grudnia włącznie otwarta będzie do godziny 23:00.

Godziny otwarcia sklepów w Sylwestra

Na najbliższą niedzielę handlową będziemy musieli poczekać do 28 stycznia. Kolejne w 2024 roku przypadną: 24 marca, 28 kwietnia, 30 czerwca, 25 sierpnia, 15 grudnia, 22 grudnia. 31 grudnia zakupy zrobimy jednak w niewielkich sklepach, w których za ladą stanie właściciel, czy też na stacjach paliw.

Przed sylwestrową nocą klienci m.in. sklepów Biedronka mogą skorzystać z wydłużonej pracy sklepów. „Aby przygotowania do zabaw sylwestrowych były wygodne w dniach 28-30.12, czyli w czwartek, piątek i sobotę większość placówek sieci Biedronka będzie pracować co najmniej do godz. 23.00” – czytamy w komunikacie.

Od piątku 29 grudnia ponad 3000 sklepów Biedronka w całej Polsce będzie otwartych dłużej niż zwykle. Warto wówczas zrobić zakupy na zapas – 1 stycznia to dzień ustawowo wolny od pracy, a zatem sklepy będą ponownie otwarte we wtorek 2 stycznia.

Źródło: Radio ZET