Wyniki losowania Lotto z 23 grudnia to: 4, 11, 15, 21, 36 i 41. Aż 81 osób poprawnie wytypowało pięć liczb. Za każdy z tych kuponów należy się nagroda w wysokości 4797 zł, potrącona o 10-procentowy podatek. Padła też jedna główna wygrana. Osoba, która trafiła "szóstkę" otrzyma 3 393 796,80 zł.

Mniej szczęście miały osoby, które zagrały w Lotto Plus. W losowaniu padły liczby: 6, 10, 16, 23, 39, 46. Nikt nie trafił "szóstki", a 64 osoby poprawnie wytypowały "piątkę". Każda z nich jest warta 3500 zł, pomniejszone o 10-proc. podatek.

Wyniki Lotto z 23 grudnia. Padła główna wygrana

Aby zagrać w Lotto, należy wytypować 6 z 49 liczb – samodzielnie, metodą chybił trafił lub w sposób mieszany. Koszt pojedynczego zakładu to 3 złote. Dopłacając złotówkę, wchodzimy do gry z Plusem o dodatkowy 1 mln zł w Lotto Plus.

Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się w każdy wtorek, czwartek i sobotę. Zagrać można online na stronie Lotto, ale także w punktach Lotto i niektórych sklepach.

Źródło: Radio ZET/Lotto.pl