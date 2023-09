Padła wygrana w Eurojackpot. Polak zgarnie siedmiocyfrową kwotę

Wyniki losowania Eurojackpot z 8 września to: 21, 29, 31, 46, 49 oraz 5, 6. Liczby okazały się szczęśliwie dla osoby, która zagrała w Raciborsku 225A w województwie małopolskim. Wygrana trzeciego stopnia (5+0) wynosi dokładnie 1 376 181,80 złotych.

Jak grać w Eurojackpot?

Zakład w Eurojackpot kosztuje 12,5 zł. Na kuponie należy wybrać 5 liczb z 50 i 2 liczby z 12. Można to zrobić samodzielnie lub zagrać metodą na chybił trafił. Minimalna gwarantowana pula na wygrane pierwszego stopnia to aż 10 mln euro, czyli ok. 45 mln złotych. Maksymalna główna wygrana może osiągnąć 120 mln euro. Losowania odbywają się w każdy piątek między godz. 20:00 a 21:00, a także w każdy wtorek między godz. 20:15 a 21:00.

Totalizator Sportowy podał, że we wtorkowym (12.09) losowaniu Eurojackpot w puli na wygrane pierwszego stopnia może się znaleźć nawet 220 mln zł, w Lotto – 4 mln zł, a w Lotto Plus gwarantowany 1 mln zł.